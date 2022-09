Il Napoli ospita il Liverpool, Kvaratskhelia vuole prendersi l’Europa!

Grande big match anche per il Napoli di Luciano Spalletti che al Diego Armando Maradona ospiterà il Liverpool di Jurgen Kloop, i Reds hanno iniziato con tante difficoltà la nuova stagione ma rimangono una delle squadre favorite per la vittoria finale del torneo



Tutto pronto anche nel Girone A, il Napoli inizia la sua avventura in Champions League in una partita complicatissima contro uno degli avversari sulla carta più forti del torneo.

I ragazzi di Luciano Spalletti hanno vinto e convinto in questo inizio di stagione dimostrando di aver condotto un grande calciomercato riuscendo a ringiovanire la rosa senza però perdere qualità nei propri interpreti.

Gli addii di Insigne, Mertens e Koulibaly per il momento non stanno pesando sul Napoli che ha trovato in Kim e, soprattutto, in Khvicha Kvaratskhelia i nuovi idoli assoluti della tifoseria partenopea.

Questa sera i campani dovranno essere bravi ad aggredire subito il Liverpool sfruttando le proprie caratteristiche e la velocità degli esterni che possono mettere in grande difficoltà Alexander-Arnold e Robertson.

Napoli con la formazione tipo, Kloop lancia Elliott

Non dovrebbero esserci grandi novità nell’undici titolare del Napoli, al momento Luciano Spalletti sa che non può permettersi di far riposare nessuno e contro il Liverpool manderà in campo la formazione che al momento sta dando più garanzie.

Davanti ad Alex Meret agiranno Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui con Lobotka e Zambo Anguissa in mezzo al campo a supporto delle tre mezze punte che saranno Politano, Zielinski e Kvaratskhelia, Osimhen sarà il terminale offensivo.

Tanta curiosità nel vedere l’esordio assoluto in Champions League di Kvaratskhelia, il georgiano ha impressionato in questo inizio di campionato ed ora è pronto a fare subito il salto di qualità definitivo anche in Europa.

Formazione a specchio per il Liverpool che risponde con Alisson tra i pali, Alexander-Arnold, Van Dijk, Gomez e Robertson in difesa, la regia sarà affidata a Fabinho mentre Milner ed il giovane Elliott saranno le mezze ali.

Pochi dubbi in attacco con Kloop che si affiderà al tridente titolare composto da Salah, Luis Diaz e Darwin Nunez con Roberto Firmino che dovrebbe iniziare dalla panchina.

Si accendono i riflettori al Diego Armando Maradona di Napoli, i ragazzi di Spalletti sognano una notte magica per aumentare l’entusiasmo dei propri tifosi ed iniziare al meglio anche in Europa con Kvaratskhelia e Victor Osimhen pronti a prendersi la scena davanti a Jurgen Kloop.