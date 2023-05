Il Napoli ha vinto lo scudetto pareggiando a Udine contro i bianconeri

Ce l’ha fatta, il Napoli. Ce l’ha fatta, perché non ha fallito il secondo match point per lo scudetto. Ce l’ha fatta, e per la terza volta nella sua storia è diventata campione d’Italia, la prima volta senza Diego Armando Maradona, ma la prima volta con Victor Osimhen, che è stato uno dei traghettatori di questo successo che a inizio stagione sembrava un sogno, e che ora è realtà. Ce l’ha fatta grazie, oggi, all’attaccante nigeriano che ha segnato il gol del pareggio contro l’Udinese che gli ha di fatto consegnato il successo che si attendeva da settimane, giorni nella città all’ombra del Vesuvio.

E quindi è festa a Napoli, è festa alla Dacia Arena dove gli uomini di Luciano Spalletti hanno conquistato il punto necessario affinché lo scudetto fosse loro, è festa anche nello stadio che porta il nome di chi, prima di oggi, l’ultima volta 33 anni fa, li aveva portati in alto. Perché anche se la partita non è stata giocata nel capoluogo partenopeo, sugli spalti la gente si è comunque andata a godere lo spettacolo della squadra che ora è ufficialmente campione d’Italia. È festa anche per le strade, ovviamente, una festa iniziata da giorni, che si era fatta calda domenica, e che è stata rimandata a oggi.

Almeno nello stadio dell’Udinese, però, la festa dura poco, giusto il tempo di un’invasione di campo da parte dei tifosi azzurri perché poi arrivano gli ultras dei friulani, con cui ci sono anche degli attimi di tensione. Ma gli occhi, ora, sono tutti puntati sulla città, su quel Diego Armando Maradona in cui è Aurelio De Laurentiis, il presidente a volte pure contestato, ad aprire le danze. Fuochi d’artificio, caroselli, Napul’è di Pino Daniele animano un sogno che è stato accarezzato qualche anno fa, e che è diventato realtà oggi, a cinque giornate dalla fine del campionato che la squadra del tecnico toscano ha dominato.

Una gioia immensa!!! Forza Napoli Sempre. Per Sempre #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) May 4, 2023

I complimenti ai neo campioni d’Italia arrivano anche delle altre squadre di Serie A, oltre che dalla Lega che ha ripostato anche ai festeggiamenti per lo scudetto del Napoli.

Visti i tanti complimenti ricevuti in questi anni non potevamo esimerci 😄 Congratulazioni al @sscnapoli per la conquista del suo terzo scudetto! — JuventusFC (@juventusfc) May 4, 2023

Il Presidente Steven Zhang e tutto il Club si congratulano con il @sscnapoli e con Luciano Spalletti per la conquista dello Scudetto. — Inter (@Inter) May 4, 2023

Congratulations to @sscnapoli for winning the Scudetto: a great achievement and a deserved title — AC Milan (@acmilan) May 4, 2023