Il Monza sogna in grande, primi contatti con Icardi!

Tanta attesa e grandi aspettative per la prima storica stagione del Monza in Serie A, i lombardi stanno svolgendo un calciomercato da protagonisti con tanti innesti e la voglia di competere a grandi livelli fin da subito nella massima serie del calcio italiano.



Lo ha detto senza giri di parole Silvio Berlusconi, il suo obiettivo è portare il Monza allo scudetto e questi primi giorni di calciomercato testimoniamo come l’impegno della società lombarda sia proprio quello di bruciare le tappe e costruire una squadra competitiva, capace fin da subito di disputare un grande campionato.

E’ appena iniziato il calciomercato estivo ed il Monza ha già piazzato colpi importanti rinforzando la rosa in ogni singolo reparto: tra i pali è arrivato Alessio Cragno, in difesa Galliani si è assicurato l’esperienza di Andrea Ranocchia affidando invece la cabina di regia alle qualità di Stefano Sensi.

🚨🚨 Monza director Adriano Galliani has contacted the agents of Mauro Icardi AND Paulo Dybala. He wants to bring them both to the club. [@DiMarzio] pic.twitter.com/SpfcfNMpG2 — Italian Football News 🇮🇹 (@footitalia1) July 1, 2022

Il Monza contatta Mauro Icardi

Senza limiti il Monza di Adriano Galliani che ha iniziato una trattativa con Wanda Nara per riportare Mauro Icardi in Lombardia.

Dopo la rottura definitiva con il Paris-Saint Germain, l’ex capitano dell’Inter ha espresso chiaramente la volontà di ritornare in Serie A ed il Monza sarebbe pronto ad accoglierlo a braccia aperte per affidargli le chiavi dell’attacco.

I tifosi sognano il grande colpo ma, ad oggi, le parti sono ancora molto lontane e la sensazione è che per concludere il tutto serva uno sforzo da parte dei parigini che dovrebbero partecipare parzialmente al pagamento dell’ingaggio percepito dal bomber argentino.

Galliani contacted Wanda Nara because Monza want to sign Mauro Icardi They also have an insane idea of trying to sign Dybala too and great a partnership between the two of them 📰 Di Marzio pic.twitter.com/OdAW3ahkQ2 — Italian Football TV (@IFTVofficial) July 1, 2022

Monza, anche Dybala nel mirino!

Uno dei calciatori più appetibili sul mercato rimane sicuramente Paulo Dybala, ufficialmente svincolato dal 1 luglio 2022.

Galliani ha avuto un primo contatto con l’entourage dell’argentino che preferirebbe giocare la Champions League e competere per lo scudetto già dalla prossima stagione.

I tifosi sognano il doppio colpo argentino ma , ad oggi, la pista Dybala rimane decisamente fuori portata per un Monza che ha appena iniziato il suo progetto per diventare uno dei top-club del calcio italiano.