Il Monza esonera Stroppa, squadra a Palladino

Dopo il pessimo inizio di stagione il Monza ha deciso di esonerare Giovanni Stroppa, troppo deludenti ed al di sotto delle aspettative i risultati di queste prime giornate di campionato per continuare, la squadra lombarda sarà affidata a Raffaele Palladino, al momento allenatore della primavera dei lombardi



Dopo Sinisa Mihajlovic è Giovanni Stroppa il secondo allenatore esonerato in questo inizio di stagione in Serie A.

Il club lombardo dopo una grandissima campagna acquisti ha raccolto appena un punto in sei partite finendo fin da subito in piena zona retrocessione.

Ciò che più preoccupa nel Monza è l’assenza totale di gioco, idee e schemi con Petagna e Caprari che finora non sono riusciti ad incidere nella fase offensiva del club lombardo.

Berlusconi e Galliani hanno cosi deciso di esonerare Giovanni Stroppa ed affidare la panchina a Raffaele Palladino che con la primavera ha già dimostrato di avere ottime idee e di far giocare molto bene la squadra.

Vedremo se la soluzione Palladino sarà definitiva o transitoria, la speranza dei tifosi del Monza è di vedere una squadra aggressiva già domenica nella difficilissima sfida contro la Juventus di Massimiliano Allegri.

