“Il mio grande amore”, Eros Ramazzotti: la dolcissima dedica è per lei

Eros Ramazzotti sorprendente, arriva la bellissima dedica per lei. Tutti pensavano che fosse acqua passata e invece le sue parole lasciano di sasso.

Il famoso cantautore italiano, Eros Ramazzotti, lascia tutti sbalorditi. La dolce confessione è un colpo al cuore: lei fa ancora parte della sua vita.

Eros Ramazzotti sorprende tutta Italia

Cantante straordinario e dal talento incredibile, Eros Ramazzotti torna a far parlare di sé. Il papà di Aurora che tra qualche mese diventerà anche mamma per la prima volta, ha fatto una confessione inaspettata che ha lasciato di sasso il suo pubblico affezionatissimo.

Chi non ama Eros Ramazzotti? Le sue canzoni hanno segnato una parte importante della storia musicale del nostro Paese e le sue hit ancora oggi, continuano a far sognare generazioni diverse.

Conosciuto e amato non soltanto in Italia ma pure all’estero, in particolare nei paesi spagnoli e sudamericani, la carriera di Eros continua ad andare a gonfie vele. A quanto pare però, ad interessare il pubblico non è soltanto il suo talento ma anche la sua vita sentimentale.

Ramazzotti non ha mai nascosto il suo privato. Da sempre ha accettato le paparazzate o quando ne ha avuto occasione, ha parlato lui stesso dei suoi amori. A proposito di sentimenti, avete visto la dolce dedica fatta a lei? La confessione inaspettata ha sbalordito tutti.

Lei ancora nel suo cuore: le parole del cantante lasciano di sasso

Eros Ramazzotti ha fatto una confessione inaspettata che ha lasciato il suo pubblico senza parole. Ospite di Domenica in da zia Mara, il cantante ha parlato nuovamente del suo primo, grande amore, Michelle Hunziker.

A differenza di come molti credevano, i due ex sono rimasti in ottimi rapporti. Ovviamente, per arrivare all’equilibrio e alla serenità di cui oggi entrambi godono, c’è voluto un po’ di tempo ma finalmente i rapporti sono tra di loro attualmente idilliaci.

Eros non ha mai nascosto, neanche pubblicamente, che Michelle ha rappresentato una parte importante della sua vita e ancora tutt’oggi è un donna per lui fondamentale. D’altronde, come ha spiegato il cantante, la svizzera è pur sempre la mamma della sua prima figlia, come si fa a dimenticare un amore grande come il loro?

In verità, con il loro sentimento, Eros e Michelle hanno fatto per anni sognare non solo l’Italia ma il mondo. Belli, ricchi, amatissimi, rappresentavano una delle coppie più amate dello showbiz italiano.

Poi d’improvviso la rottura e la separazione che gettano nello sconforto non solo la coppia ma anche coloro che credevano nel loro sentimento. Nell’intervista rilasciata a Mara Venier, Eros ha speso solo parole bellissime per la ex compagna:

“…E’ stata il mio grande amore…”.

Così ha parlato di Michelle il cantante italiano che continua a nutrire grande stima, rispetto e bene nei confronti della conduttrice svizzera. Puntata ricca di sorprese quella di Domenica in che ha avuto l’onore di ospitare Eros Ramazzotti.

Nonostante le cose tra Michelle ed Eros non abbiano funzionato, e neanche con Marica Pellegrinelli, anche lei altra donna importante nella sua vita, Eros non si arrende. Il cantante ha dichiarato che è sempre pronto a lasciare una porta aperta all’amore però per il momento, è single e felice della condizione la quale si trova.

Anche Michelle è serena con Eros. Ha recuperato un bel rapporto che oggi può definire idilliaco. I due si vogliono davvero bene e si frequentano anche lontano dalla televisione.

Ancora, a unirli la cosa più importante: tra pochi mesi entrambi diventeranno nonni per la prima volta e condivideranno insieme un altro straordinario e meraviglioso pezzo di vita.

Eros e Michelle sono l’esempio lampante di come un amore finito possa sempre essere depositario di stima e affetto che non per forza devono scomparire. Le dichiarazioni del cantante per la ex hanno emozionato tutti.