Il ministro Adolfo Urso è a Kiev per incontrare i vertici del governo

Il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, è a Kiev per incontrare i vertici del governo e delle istituzioni ucraine.

Insieme alla delegazione immortalata in uno scatto pubblicato sui social, il ministro è arrivato questa mattina nella capitale ucraina, in quella che è la sua seconda visita.

Il ministro Urso a Kiev

Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, è arrivato questa mattina a Kiev per incontrare i vertici del governo e delle istituzioni ucraine. È la sua seconda volta, infatti si era recato in questi luoghi già a settembre, portando il messaggio del suo partito, Fratelli d’Italia, per assicurare il pieno sostegno dell’Italia anche dopo le elezioni che ci sarebbero state di lì a breve.

Al tempo era un esponente della coalizione di centrodestra, oggi è tornato in veste di primo ministro del nuovo Governo per ribadire la solidarietà italiana al martoriato popolo ucraino, concordando misure nuove, che verranno predisposte sulla base del mandato parlamentare.

La trasferta a Kiev giunge dopo il voto al nuovo decreto del sesto pacchetto in preparazione e la predisposizione di aiuti umanitari anche per quanto riguarda le infrastrutture energetiche ed elettriche annunciate da Palazzo Chigi nell’ambito del Cdm di ieri.

La delegazione comprende anche il consigliere diplomatico del presidente Giorgia Meloni, Francesco Talò, e il presidente di Confindustria Carlo Bonomi.

Cosa prevedono gli incontri

Come primo passo, Adolfo Urso e la Delegazione incontreranno l’ambasciatore italiano in Ucraina, Pier Francesco Zazo, per inaugurare il Desk di Confindustria per sostenere le imprese presso l’Ambasciata del Paese nella capitale ucraina.

In seguito ci saranno altri incontri dove il ministro Urso illustrerà gli impegni che l’Italia intende portare avanti in merito agli aiuti umanitari, economici e sociali all’Ucraina. Verranno affrontate tematiche di cooperazione tecnologica e industriale, gettando le basi per possibili partnership per avviare la ricostruzione del Paese.

Un Paese che ogni giorno lotta per difendere il proprio territorio e la propria gente e molto beneficia dagli aiuti militari e non, dell’Italia.

Un sostegno che non è mai mancato e che con la trasferta del ministro Urso vuole intensificarsi ancora di più. Gli incontri di questi gironi consolideranno il rapporto con i vertici del governo ucraino, ponendo le basi per nuove alleanze future.