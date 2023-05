Il ministero di Salvini ha stanziato 100 milioni per interventi urgenti sulla siccità

Il vice presidente del Consiglio, Matteo Salvini, nella giornata odierna ha dichiarato che per contrastare il grave problema siccità presente in Italia sono stati stanziati 100 milioni di euro per interventi urgenti in cinque regioni dello stivale.

Il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture ha stanziato dei fondi per aiutare principalmente la Lombardia, il Veneto, il Piemonte, l’Emilia-Romagna e la regione Lazio.

Le cinque regioni a rischio siccità

Cinque sono le regioni italiane che si trovano a contrastare da mesi il grave fenomeno del problema idrico. Nella giornata di oggi, il vice presidente del Consiglio, Matteo Salvini, ha annunciato che il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture ha messo a disposizione dei fondi pari a 100 milioni di euro per contrastare la siccità.

La Lombardia, il Veneto, il Piemonte, l’Emilia-Romagna e il Lazio sono le regioni interessate, a cui andranno le risorse stanziate dal Mit. Entrando nel dettaglio, per la regione lombarda sono stati destinati circa 33,1 milioni di euro per la progettazione di nuove opere di regolazione del lago d’Idro.

Per quanto riguarda la regione Veneto, i 22 milioni di euro saranno di ausilio per lavori di adeguamento dello sbarramento antisale alla foce dell’Adige con bacinizzazione dal fiume per il contenimento dell’acqua dolce; in Piemonte, invece, sarà occupato con lavori di manutenzione delle gallerie e di vari tratti di canale per il miglioramento della tenuta idraulica in alcuni comuni in provincia di Novara.

Per la regione Emilia Romagna saranno stanziati 5 milioni che interesseranno la riqualificazione e telecontrollo delle opere di derivazione dal Canale Emiliano Romagnolo lungo l’asta principale e circa 8 milioni di euro che serviranno per le opere di ripristino dell’efficienza nel tratto Attenuatore-Reno del Canale Emiliano Romagnolo.

Alla regione Lazio sono stati destinati 6,03 milioni di euro per il riutilizzo dell’impianto di depurazione di Fregene.

Le dichiarazioni del nuovo commissario straordinario

Nicola Dell’Acqua è il nuovo commissario straordinario contro la siccità, il quale oggi ha presieduto la prima cabina di regia. Dell’Acqua, direttore di Veneto agricoltura, rimarrà in carica fino alla fine del 2023 con buone probabilità di un rinnovo per tutto l’anno del 2024.

“Stiamo acquisendo i dati, i ministeri sono molto organizzati e hanno tutti i dati. Quindi adesso cercheremo di metterli a posto ed elaborarli”.

Queste sono state le sue parole all’uscita da Palazzo Chigi, subito dopo la riunione con il ministro dei trasporti e delle infrastrutture, Matteo Salvini. Quest’ultimo, ha fatto sapere che sono stati stanziati 100 milioni di euro per interventi urgenti per contrastare il grave problema idrico.