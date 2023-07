Il minerale più prezioso in assoluto non è il diamante, ma questo: è in Italia

Sapevi che il minerale più prezioso non è il diamante? È, nello specifico, uno che abbiamo in Italia ed ha un valore ancora più alto.

Quando parliamo di minerali preziosi il pensiero va subito al diamante, che è considerato il più prezioso in assoluto. Ma invece non è così, esiste un altro minerale ancora più prezioso e lo abbiamo nel nostro Paese. Scopriamo di quale materiale si tratta e dove si trova!

I diamanti i più preziosi fra tutti

Prezioso e dal costo elevatissimo, il diamante è considerato da sempre qualcosa di inaccessibile. Questo minerale composto da carbonio è perfetto per arricchire con la sua presenza qualsiasi outfit, ma ovviamente non è alla portata di tutte le tasche.

Come tutti sanno, le miniere da dove si estrae si trovano solo in alcuni punti del globo, ma la maggior parte dei diamanti più belli e preziosi provengono dall’Africa Meridionale. Purtroppo, da qualche tempo si è diffusa la notizia che fra alcuni decenni queste miniere potrebbero esaurirsi.

Se le miniere diminuiscono, il presso sale e quindi il valore dei diamanti è destinato a crescere. Tuttavia, ci sono aziende come la De Beers, specializzate nella estrazione e commercializzazione di diamanti, che stanno agendo per sopperire alla mancanza di miniere sulla terra.

Infatti, il colosso ha iniziato ad estrarre le pietre dal mare, come sta accadendo nei fondali della Namibia. Il diamante, però, non è il minerale più prezioso al mondo e ce n’è un altro che vale ancora di più e si trova nel nostro Paese. Scopriamo di quale minerale si tratta!

L’ichnusaite è più preziosa del diamante

Come detto prima, esiste invece un minerale ancora più prezioso del diamante e si trova in Italia. Stiamo parlando della ichnusaite, un minerale che è il risultato della trasformazione che avviene fra molibdeno e torio radioattivo.

Scoperto dallo studioso americano Robert Hazen nel 2013 in Sardegna, a Sarroch, nelle vicinanze di Cagliari, questo materiale è stato studiato a fondo ed è stato definito dalla rivista scientifica American Mineralogist come fra i minerali più rari esistenti al mondo.

Dunque, è questo il minerale che è in assoluto ancora più prezioso del diamante, perché rarissimo e perché ha una composizione insolita e non comune. La scarsità di questo minerale contribuisce ovviamente ad aumentarne il valore.

Il minerale è fragile e incolore

Gli esemplari di ichnusaite ritrovati a Punta de su Seinargiu sono pochissimi, addirittura possono essere considerati unici. Il minerale è stato chiamato con questo nome in onore degli antichi Greci che si riferivano alla Sardegna chiamandola “Ichnussa”.

L’appellativo derivava dal fatto che l’isola ha la forma somigliante all’orma del piede. ​Questo minerale raro ritrovato nell’isola si distingue perché è incolore, è trasparente e anche particolarmente fragile. Inoltre, ha una lunghezza fino a 200 micron ed è molto sottile.

A caratterizzarlo e a renderlo affascinante è la sua brillantezza che dà sul perlaceo. Purtroppo, la poca quantità ritrovata non ha permesso di misurare le proprietà e la densità ottica di questo materiale.

Il ritrovamento solo in Italia

Un altro dettaglio che bisogna sottolineare è che il ritrovamento di questo minerale più prezioso del diamante è avvenuto in Italia, dove non ci sono miniere di diamanti, di oro né tantomeno giacimenti di petrolio. La scoperta avvenuta in Sardegna è quindi molto apprezzata perché testimonia come l’Italia possieda quello che è considerato il minerale più prezioso al mondo.

Non solo, oltre alla Ichnusite, lo stesso ricercatore ha trovato all’epoca anche un altro materiale raro che si chiama Nuragheite. Anche questo è stato rinvenuto nello stesso luogo dove ha trovato il precedente, e anche questo ha un enorme valore, sempre superiore a quello di un diamante.

Se per ipotesi dovessero essere ritrovati ancora pezzi di questi due materiali, è facile immaginare quanta ricchezza potrebbero portare. E a beneficiarne sarebbe soprattutto la magica Sardegna!