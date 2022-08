Il Milan supera il Bologna e torna in vetta alla classifica!

By

Dopo il piccolo passo falso contro l’Atalanta il Milan di Stefano Pioli riprende la propria corsa con una vittoria netta e meritata a San Siro contro un Bologna che non riesce a contrastare la solita esplosività di Rafael Leao, tornato ad altissimi livelli



Ancora sull’asse Leao-Giroud, quello decisivo nel finale della scorsa stagione, il Milan conquista i punti decisivi: il portoghese torna a seminare avversari sulla sinistra ed il bomber ex Chelsea è letale sotto porta con il gol del punto esclamativo sulla partita.

Stefano Pioli si gode anche Charles De Ketelaere che anche ieri ha dimostrato grande tecnica e personalità uscendo al 75esimo tra gli applausi del pubblico di San Siro che vede in questo ragazzo il futuro talento della squadra.





Il Milan supera il Bologna con un ritrovato Leao

Dopo qualche polemica in seguito alla brutta prestazione fornita contro l’Atalanta, il fenomeno del Milan è ritornato sui suoi livelli abituali, nella notte di San Siro Rafael Leao è stato assoluto trascinatore di un Milan che continua a vincere portandosi in vetta alla classifica già dopo tre giornate di campionato.



Approfitta subito del passo falso dell‘Inter la squadra campione d’Italia che si riprende la testa della classifica andando a dominare un Bologna mai veramente pericoloso dalle parti di Mike Maignan.

Il Bologna crea poco ed i rossoneri con un gol per tempo amministrano diligentemente una partita che fin dall’inizio i campioni d’Italia incanalano nel verso giusto.

Per larghi tratti della partita i rossoneri dimostrano una ritrovata condizione fisica giocando ad alta intensità ed con un De Ketelaere che si è subito inserito negli schemi tattici di Stefano Pioli riuscendo a raccordare perfettamente centrocampo ed attacco.

Ora per il Milan due sfide delicate per la stagione: prima la difficile trasferta al Mapei Stadium contro il Sassuolo di Alessio Dionisi, poi il derby contro un‘Inter ferita, che ha voglia di riscatto dopo la brutta sconfitta sul campo della Lazio di Maurizio Sarri.

Con i rinforzi arrivati dal calciomercato estivo il Milan ha ulteriormente rinforzato una rosa che continua a dimostrare tutta la propria forza di partita in partita con l’obiettivo di confermarsi campione d’Italia anche al termine di questa stagione.

Altra brutta prestazione del Bologna con Mihajilovic che dovrà lavorare molto in queste settimane per cercare di ottenere qualcosa di più di una “semplice” salvezza con una squadra composta da giocatori molto tecnici.