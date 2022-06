Il Milan sogna Hakim Ziyech

Il nuovo Milan targato RedBird debutterà nella stagione di Serie A il 13 agosto quando a San Siro arriverà l’Udinese con i Campioni d’Italia chiamati a confermarsi dopo il tricolore conquistato nell’ultima stagione



Gerry Cardinale è al lavoro per creare un Milan che possa proseguire il lavoro iniziato da Elliot e, soprattutto, in grado di tornare grande anche in Champions League.

Con i rinnovi ormai imminenti di Massara e Maldini la nuova società rossonera si cocente sul mercato con l’obiettivo di aumentare il tasso tecnico della rosa gestita da Stefano Pioli.

Dopo l’addio di Franck Kessie il Milan Campione d’Italia cerca un trequartista in grado di aumentare la qualità nel reparto offensivo e capace di servire al meglio la velocità di Rafael Leao



Il sogno del mercato rossonero si chiama Hakim Ziyech, talento esploso nello strepitoso Ajax di Ten Hag che è migliorato ulteriormente nell’esperienza in Premier League con il Chelsea.

L’esterno marocchino sarebbe il profilo ideale per il sistema di gioco di Stefano Pioli dal momento che potrebbe ricoprire tutti i ruoli del tridente garantendo gol e assist grazie al suo infinito talento.

Il Chelsea valuta Ziyech circa 40 milioni di euro, cifra che il Milan potrebbe decidere di investire vista anche l’età del calciatore che a 29 anni è nel pieno della sua maturità calcistica.

I tifosi del Milan sognano il grande colpo e la dirigenza rossonera sta intensificando i contatti con l’entourage del marocchino per valutare la disponibilità del giocatore.

Ziyech diventerebbe la stella assoluta di una squadra in continua crescita e porterebbe più qualità all’interno del nostro campionato.

Con un’Inter scatenata ed una Juventus che sta rinforzando la sua rosa il Milan ha fretta di chiudere un’operazione importante ed il giocatore marocchino potrebbe essere il primo grande colpo dell’era Redbird



Hakim Ziyech’s agents have already had direct talks with AC Milan board. Ziyech would be happy to join Milan – been told Chelsea and Tuchel are open to let him go if right conditions are guaranteed. 🔴🇲🇦 #CFC

Ziyech’s on AC Milan list since long time – talks will continue soon. pic.twitter.com/CfpEtVjSsx

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2022