Il Milan si qualifica agli ottavi di finale se…

Dopo il pesante 3-0 rimediato a Stamford Bridge il Milan di Stefano Pioli cade anche a San Siro di fronte ad un Chelsea che nel doppio confronto, episodi a parte, ha dimostrato di essere superiore ai Campioni d’Italia sotto tutti i punti di vista



In un San Siro tutto esaurito il Milan fallisce il grande appuntamento europeo e cade sotto i colpi di un grande Chelsea che sembra assolutamente rinato dopo l’arrivo in panchina di Graham Potter.

La buona notizia per i rossoneri arriva direttamente da Zagabria con Dinamo e Salisburgo che concludono la loro sfida con un pareggio che lascia ancora il Milan padrone del proprio destino.

Il club lombardo non raggiunge gli ottavi di finale dalla stagione 2013/2014 e tra due settimane si giocherà il passaggio del turno proprio in casa dei croati.

La classifica del Gruppo E al momento vede i Blues primi a quota 7 punti con gli austriaci secondi a 6 davanti a rossoneri e croati fermi entrambi a quota 4.

Nella prossima giornata è prevista la sfida tra Dinamo Zagabria e Milan con il Chelsea impegnato sul campo del Salisburgo.

Il Milan rimane assoluto padrone del proprio destino

Nonostante la doppia sconfitta con il Chelsea il Milan ha ancora grandi possibilità di staccare il pass per la qualificazione agli ottavi di finale della Champions League, primo grande obiettivo stagionale della dirigenza.

I rossoneri devono vincere a Zagabria per poi giocarsi il secondo posto nel girone nell’ultimo turno quando a San Siro arriverà il Salisburgo.



Il Milan in queste settimane dovrà recuperare le energie per arrivare nella migliore condizione fisica possibile ai due match decisivi, i rossoneri sembrano superiori a Dinamo Zagabria e Salisburgo e dovranno affrontare le prossime sfide con consapevolezza nei propri mezzi e quella determinazione che ha sempre contraddistinto la squadra sotto la gestione di Stefano Pioli.

In caso di arrivo a pari punti va considerata la differenza reti, statistica che per il momento non sorride ai Campioni d’Italia che dopo il doppio confronto con il Chelsea fanno registrare un preoccupante -3 con 4 gol fatti e 7 subiti nelle prime quattro sfide, dato che andrà migliorato nelle prossime settimane.

Centrare la qualificazione agli ottavi di Champions League sarebbe fondamentale non soltanto per il morale e la stagione quanto soprattutto per il bilancio economico del club, va ricordato infatti che superare i gironi porta ai club un incasso di circa 30 milioni di euro.