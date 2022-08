Il Milan si ferma, 0-0 contro il Sassuolo!

Non riesce ad ottenere i tre punti il Milan di Stefano Pioli che si ferma al Mapei Stadium di fronte ad un grande Sassuolo che gioca compatto e con buona qualità. Mike Maignan salva i rossoneri parando un rigore nel primo tempo a Domenico Berardi che poi lascia il campo in lacrime per infortunio



Un grande Sassuolo ferma un Milan che dimostra ancora un volta poca pericolosità offensiva giocando una partita sterile e con poca personalità soprattutto nella trequarti offensiva.

Brutta prestazione della coppia offensiva formata da Leao e Giroud, mai pericolosi ed in grado di mettere in difficoltà la difesa neroverde guidata da un Ferrari impeccabile nelle letture.

Nel finale nervosismo nella panchina rossonera con Theo e Bennacer particolarmente infastiditi dall’altissima intensità messa in campo dai giocatori di Alessio Dionisi.

Nel Sassuolo tanta preoccupazione per le condizioni di Domenico Berardi uscito in lacrime dopo un contrasto con Theo Hernandez, per il numero 10 neroverde si teme un serio infortunio al ginocchio destro ma si aspettano i risultati degli esami strumentali nelle prossime ore.

Maignan salva il Milan, pareggio al Mapei Stadium

L’eroe rossonero anche stasera è Mike Maignan, il portiere francese salva i rossoneri neutralizzando il calcio di rigore a Domenico Berardi ed evitando a Stefano Pioli la prima sconfitta stagionale.

Ora il Milan rischia di arrivare al derby di sabato con una classifica sfavorevole rispetto agli avversari che vincendo stasera possono portarsi a +1 sui campioni d’Italia.

Anche stasera i rossoneri dimostrano molte difficoltà in fase di costruzione, con un palleggio sterile ed un Rafael Leao ancora in ritardo nella condizione fisica.

Stefano Pioli dovrà essere bravo a recuperare sia Origi che Ante Rebic giocatori che possono dare un’alternativa importante ad Olivier Giroud.

Ancora senza vittorie il Milan in trasferta in questa stagione, dopo l’1-1 in casa dell’Atalanta i rossoneri si fermano anche contro il Sassuolo.

Poca lucidità e brillantezza fisica da parte dei campioni d’Italia che chiude la sfida con appena un tiro in porta in 90 minuti (Pobega nel primo tempo).

Il Sassuolo di Alessio Dionisi dimostra ancora una volta una grande capacità di gestire le partite importanti grazie alle geometrie di Maxime Lopez ed Henrique.

Ora i tifosi neroverdi sperano di avere buone notizie dall’infermeria, perdere Berardi significherebbe dover rinunciare a tanta qualità offensiva per una squadra che affida gran parte della propria fase offensiva al numero 10.

Le lacrime dell’azzurro non fanno ben sperare, si teme un serio infortunio al ginocchio.