Il Milan di Stefano Pioli ha pareggiato nel ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Napoli di Luciano Spalletti grazie al gol nel primo tempo di Olivier Giroud, che poco prima aveva sbagliato anche un rigore pesante per i rossoneri. Nel secondo tempo, però, anche i partenopei hanno fallito dal dischetto con Khvicha Kvaratskhelia, ma hanno segnato con Victor Osimhen nel finale. Troppo tardi, però.

Al Diego Armando Maradona finisce 1-1 ma si infrange il sogno dei partenopei di scrivere ancora una volta la storia e arrivare per la prima volta in semifinale. Prosegue, invece, per il Milan, di certo più abituato a palcoscenici così importanti, e prosegue perché i ragazzi del tecnico milanesi sono stati più bravi ad aspettare, non sbagliare e ripartire. Domani, poi, si vedrà se sarà un derby della Madonnina, quindi contro l’Inter, oppure sarà il Benfica ad affrontare i rossoneri nel penultimo atto con vista Istanbul.

Giroud (e Leao) regala(no) al Milan la qualificazione alle semifinali di Champions League contro il Napoli nonostante il pareggio di Osimhen nel finale

Eccola, la serata per Napoli, e per il Napoli di Luciano Spalletti, mai arrivato così lontano in Champions League. Eccola, la serata del Diego Armando Maradona, riempito a festa come non mai, carico per spingere la squadra che quest’anno, in campionato, ma anche nella coppa dalle grandi orecchie, ha dimostrato di non avere rivali. E di non avere paura di nessuno. E adesso è ufficiale, perché si è firmato anche un armistizio tra gli ultrà e il presidente Aurelio De Laurentiis, per il bene degli azzurri.

Non è semplice, però, affatto, perché davanti a loro c’è un Milan che magari in Serie A non è stato la corazzata che la passata stagione ha vinto lo scudetto, ma in Europa si accende come non mai. E infatti, il primo atto della sfida dei quarti di finale, a San Siro, grazie al gol di Ismael Bennacer, lo ha conquistato con un pizzico di fortuna, forse, qualche polemica arbitrale pure, ma anche una tenacia che metterà in campo anche al ritorno.

Le scelte del tecnico dei padroni di casa sono quasi obbligate, ritrovato Victor Osimhen, è lui che che potrebbe guidare i partenopei a scrivere un altro pezzo di storia, ma non c’è solo il nigeriano. Tra i pali, come sempre, c’è Alex Meret, supportato da Amir Rrahmani e Juan Jesus, che sostituisce lo squalificato Min-Jae Kim, sulle fasce a destra il capitano Giovanni Di Lorenzo, dall’altra parte Mario Rui viene preferito a Mathias Olivera. Sulla mediana, poi, uno dei migliori del Napoli Stanislav Lobotka, supportato da Tanguy Ndombele, anche lui scelto al posto di Zambo Anguissa, che all’andata è stato espulso, e Piotr Zielinski, a supporto del bomber con il numero 9, Spalletti sceglie il solito Khvicha Kvaratskhelia e Matteo Politano.

Dall’altra parte, Stefano Pioli – che non ha problemi di indisponibili, se non Zlatan Ibrahimovic che in realtà non è stato neanche inserito nella lista per la Champions -, si presenta alla super sfida con il solito Mike Maignan in porta, tornato a essere una sicurezza dopo l’infortunio, sulle fasce Davide Calabria (l’altro capitano) e Theo Hernandez, e come centrali Simon Kjaer e Fikayo Tomori. A schermo a centrocampo, Rade Krunic e Sandro Tonali, mentre come trequartista c’è l’uomo che ha risolto l’andata, supportato a destra da Brahim Diaz e a sinistra da Rafael Leao, davanti il solito Olivier Giroud.

Tra cori e un’atmosfera pazzesca, da palcoscenico che conta, partono più forti i padroni di casa, e ci provano fin da subito con una punizione al quinto minuto che, in effetti, Rui poteva battere meglio (e non far finire sulla barriera). Prende coraggio, comunque, e continua a costruire per pareggiare i conti rispetto all’andata.

Al 20esimo, la prima vera occasione è per l’esterno italiano con la palla che finisce di poco al lato della porta del francese. Il capovolgimento di fronte è pericoloso, anzi pericolossimo, perché Leao riceve in area e quando ha già scaricato per lo spagnolo viene falciato dal terzino del Napoli. Per l’arbitro Szymon Marciniak non ci sono dubbi: è rigore per il Milan, che si incarica di battere il francese con il numero 9, che tra l’altro non ne sbaglia uno da settembre del 2012, più di dieci anni fa. Non è la serata fortunata, al momento, per Giroud, però, e infatti Meret intuisce e glielo para.

Poteva essere l’occasione per ipotecare la semifinale, e invece no, perché i partenopei tornano a prendere coraggio e a insistere. La palla più pericolosa, ancora, capita, però, sui piedi dell’ex Chelsea, ma anche stavolta il portiere di Spalletti si fa trovare pronto. Cominciano i problemi, quelli veri, per il Napoli: prima si fa male Rui, poi Politano dopo un contrasto con Theo Hernandez rimane a terra e non riesce a tornare in campo. Al 34esimo, il toscano è costretto a fare un doppio campo: per il portoghese entra Olivera, per sostituire il romano c’è Hirving Lozano.

Non cambia nulla tatticamente e non cambia nulla dal punto di vista della partita, perché i padroni di casa continuano a spingere, e due minuti più tardi anche loro potrebbero ricevere un penalty per un contatto in area tra l’esterno messicano e quello francese che, anche dopo il check del Var, non viene però giudicato fallo.

Al 43esimo, una palla persa da Ndombele nella trequarti del Milan consente al portoghese di ripartire in contropiede quasi indisturbato. Dopo una fuga di 70 metri, Leao arriva in area e trova Giroud che, stavolta, non sbaglia: è gol per i rossoneri, ed è pesante tantissimo.

Nel primo dei sei minuti di recupero concessi dal direttore di gara, è Osimhen a tentare un contropiede che, però, viene stoppato da un fallo di Theo Hernandez che non viene perdonato, e viene ammonito. Al quarto minuto (sempre dei minuti di recupero), il nigeriano riesce anche a bucare la rete difesa da Maignan, ma prima c’è un tocco di mano del numero 9 e quindi non c’è neanche il tempo di festeggiare, perché il gol non viene convalidato. Poco prima del duplice fischio, arrivano anche le ammonizioni per il portiere degli ospiti per comportamento irregolare, e anche per il capitano del Napoli che, stavolta, per evitare una possibile occasione d’oro per il Milan falcia Bennacer.

Al rientro dagli spogliatoi, si torna in campo con le stesse formazioni e anche lo spartito sembra il medesimo della prima frazione: i padroni di casa attaccano, i rossoneri si difendono, e ripartono. Al 55esimo altra grande giocata di Kvaratskhelia sulla fascia sinistra: salta due avversari e tira di prima intenzione con il sinistro, ma il pallone termina alto sopra la traversa. Il Milan ha bisogno di forze fresche e allora Pioli sceglie di sostituire Brahim Diaz, stasera protagonista solo nella fase difensiva, con Junior Messias.

Qualche minuto più tardi, ci prova anche Lozano con un tiro dalla distanza, ma senza centrare lo specchio della porta. Ma al 64esimo, è Olivera che ha una grande occasione per trovare il pareggio. Il terzino, però, tutto solo in area di rigore, non impatta bene il pallone di testa, che finisce sul fondo. È di nuovo il momento dei cambi: Spalletti decide di togliere Ndombele e di mettere nella mischia Elijf Elmas, e cinque minuto dopo anche il tecnico emiliano mette Divock Origi per uno sfinito Giroud.

Il Napoli ci prova ancora, ma sono tentativi quasi a vuoto, perché nei fatti non arrivano tiri in porta, se non un colpo di testa di Rrahmani che non crea nessun problema al portiere francese. È l’ultimo tentativo per il difensore centrale azzurro, che lascia spazio, al 74esimo, a Leo Ostigard, mentre Giacomo Raspadori viene messo al posto di Zielinski.

All’80esimo, un tocco di mano di Tomori su un cross di Di Lorenzo regala la possibilità al Napoli di pareggiare, dal dischetto si presenta il georgiano che, come prima Giroud, si fa beffare da Maignan e sbaglia clamorosamente il rigore dell’1-1 che avrebbe potuto cambiare il finale di partita.

Maignan para il rigore a Kvaratskhelia 81’ | #NapoliMilan 0-1

💙 #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscnapoli) April 18, 2023

Leao non ce la fa più e a pochi minuti dal triplice fischio dell’arbitro lascia la scena ad Alexis Saelemaekers. Sono anche i minuti in cui il Napoli spera nel miracolo, ma lo compie anche Maignan, ancora una volta, e su Ostigard nel primo dei quattro minuti di recupero. Nel penultimo, in effetti, Osimhen riesce a segnare il gol del pareggio di testa su cross di Raspadori, è troppo tardi, però, per cambiare le cose e in semifinale di Champions League, dopo 16 anni, torna il Milan.