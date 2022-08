Il Milan passa a RedBird, ecco l’ufficialità!

Il Milan ha comunicato ufficialmente l’acquisto da parte di RedBird per 1,2 miliardi, il club rossonero saluta dunque i fondo Elliott e passa nelle mani di Gerry Cardinale che diventa il nuovo proprietario del club Campione d’Italia

Si conclude con il botto il calciomercato estivo con il Milan che comunica ufficialmente il passaggio di proprietà da Elliott a RedBird.

Termina dunque dopo quattro anni l’avventura del fondo americano che ha avuto il merito di riportare il club rossonero ai vertici del calcio italiano con la straordinaria cavalcata scudetto di qualche mese fa.

Ora il controllo maggioritario passa nelle mani di Gerry Cardinale che ha promesso ai tifosi di continuare il grande lavoro svolto dalla precedente proprietà e di avere l’obiettivo di riportare il Milan sul tetto d’Europa entro pochi anni.

Il gruppo RedBird ha investito una cifra vicina a 1,2 miliardi di euro per mettere le mani su uno dei club calcistici più vincenti nella storia del calcio.



Il Milan cambia proprietà, ora è ufficiale

Tra i sottoscrittori del nuovo fondo ci sono anche la stella della NBA LeBron James e l’imprenditore italiano Riccardo Silva, molto conosciuto nell’ambito dei diritti tv.

Nei prossimi giorni dovrebbe essere confermato come presidente del club Paolo Scaroni, mentre resta sempre più in bilico la figura di amministratore delegato ricoperta al momento da Ivan Gazidis.



Il nuovo proprietario rossonero Gerry Cardinale ha parlato chiaramente ai suoi nuovi tifosi chiedendo comprensione e affetto e assicurando il massimo impegno per i colori rossoneri con l’obiettivo di proseguire l’ottimo lavoro iniziato dalla precedente proprietà.

Il primo obiettivo deve essere quello di rimanere competitivi in Italia dove, grazie allo straordinario lavoro svolto da Stefano Pioli, il Milan scende in campo con il tricolore cucito sul petto e tanta consapevolezza nei propri mezzi.

Il buon mercato svolto in estate è ben augurante per i tifosi rossoneri: gli arrivi di Charles De Ketelaere e Divock Origi, su tutti, garantiscono tanta qualità a Stefano Pioli.

La nuova proprietà proverà a festeggiare l’ufficialità dell’acquisto già nella partita di sabato dove il Milan è atteso al grande appuntamento con il derby di Milano.

Il fondo Elliott lascia la proprietà rossonera tra gli applausi ed i ringraziamenti dei propri tifosi, in quattro stagioni infatti il fondo americano ha letteralmente trasformato il Milan portandolo a vincere uno scudetto che mancava da addirittura undici stagioni dalla maglia rossonera.