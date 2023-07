Oggi è stato il Chukwueze day. Il nigeriano è sbarcato a Milano nella giornata di ieri, oggi test fisici e domani la firma: Pioli abbraccia il suo settimo colpo.

Il Milan abbraccia anche Samuel Chukwueze. Il nigeriano oggi ha condotto i test fisici a Milano, tra idoneità e visite mediche. I rossoneri chiudono il loro settimo colpo di mercato e rinforzano anche la fascia destra: le cifre dell’affare con il Villareal. Il Milan è scatenato sul mercato ma potrebbe non fermarsi: oggi è arrivato l’assist dalla FIGC sugli extracomunitari.

Chukwueze al Milan, manca solo la firma: oggi visite e test fisici

Sembrava quasi arenata la trattativa, soprattutto dopo le parole del presidente del sottomarino giallo e quella frecciata di inizio luglio: “Il Milan se intende chiederci Chukwueze deve uscire i soldi, non come Galliani quando ci chiese Musacchio“. Dopo aver chiuso però Loftus-Cheek, Reijnders, Sportiello, Romero, Pulisic e Okafor, si è sbloccata anche la trattativa per l’esterno destro di piede mancino, che andrà dunque a rinforzare ulteriormente la linea di attacco del tecnico emiliano.

Il Milan dunque chiude tutti i suoi obiettivi prioritari. Tra i nomi arrivati a Milanello infatti non ci sono “piani B”, e Samuel Chukwueze era uno dei più desiderati fin dall’inizio. L’accordo economico è stato trovato sulla base di un’offerta da 20 milioni di parte fissa, più 8 di bonus, al giocatore invece 4 milioni netti a stagione.

🚨 Bellissimo gesto di Samuel #Chukwueze ha terminato le visite mediche, ora idoneità sportiva, domani la ✍️ con il #Milan 🔴⚫️ pic.twitter.com/4Ge8vBEyKq — Luca Maninetti (@LucaManinetti) July 26, 2023

La giornata del nigeriano orami ex Villareal a Milano è andata avanti tra test fisici e idoneità sportive, in un bagno di folla che non vedeva l’ora di abbracciarlo. Tanti sorrisi per il giovane classe 1999 e autografi, insieme agli immancabili selfie fuori dalle strutture.

Il giocatore che ha scelto la maglia numero 21 domani sarà in sede, in via Aldo Rossi e firmerà il contratto.

Milan scatenato, ma potrebbero arrivare altri colpi

La società ha regalato ai tifosi e a Stefano Pioli dunque il suo settimo colpo. Un Milan “forza sette” scrive oggi la Gazzetta dello Sport, ma adesso la palla passa al tecnico emiliano che dovrà essere bravo a fare integrare “i nuovi” con il resto del gruppo. Intanto nella giornata di ieri il club ha fatto sapere che Chukwueze non partirà per gli Stati Uniti e non raggiungerà dunque il resto della squadra a Los Angeles. Troppo lunghe le tempistiche burocratiche per visti e altri documenti. Il nigeriano dunque svolgerà gli allenamenti a Milanello, poi il 4 agosto abbraccerà i nuovi compagni.

A proposito di tournée a stelle e strisce, la notte tra giovedì e venerdì il Milan scenderà in campo in California proprio contro la Juventus, per un derby italiano oltreoceano assolutamente inedito. I rossoneri hanno perso 2-3 contro il Real Madrid nella gara d’esordio a Pasadena, giocando una buona gara contro i blancos fortissimi di Ancelotti. Per la Juventus invece quello di giovedì sarà il primo test, visto che la partita di esordio contro il Barcellona era stata annullata per guai fisici dei blaugrana, colpiti da un virus al loro arrivo negli States.

Il Milan però potrebbe non fermarsi con gli acquisti. Oggi la FIGC ha infatti annunciato una nuova importante regola che riguarda gli extracomunitari. I giocatori inglesi e svizzeri saranno valutati come comunitari in Serie A, liberando gli slot per i giocatori extracomunitari. Una svolta che apre alla società rossonera altre porte, come quelle di Taremi (che dopo l’arrivo di Okafor sembravano definitivamente chiuse). I regali per Pioli dunque, potrebbero non essere ancora finiti.