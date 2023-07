La decisione della FIGC dopo la richiesta della Lega sui calciatori di nazionalità inglese: da questa stagione non saranno considerati più extracomunitari insieme a quelli svizzeri.

La norma è stata approvata con effetto immediato e sarà in vigore già da questa stagione (2023/2024). I calciatori che approderanno in Seria A di nazionalità inglese e svizzera saranno considerati comunitari, dunque le squadre potranno utilizzare lo “slot” da extracomunitario per acquistare giocatori di altre nazionalità. in questo modo si aprono, nel pieno del calciomercato, nuovi scenari nelle trattative: ecco come cambia il mercato delle squadre di Serie A.

FIGC, decisione sui giocatori inglesi e svizzeri: saranno considerati comunitari

La FIGC ha disposto una nuova norma per i giocatori inglesi e svizzeri. Come da richiesta da parte della Lega infatti, britannici ed elvetici non saranno più considerati extracomunitari per le squadre di Serie A (ricordiamo che il massimo di giocatori extracomunitari è 4, se a fine stagione dunque una squadra ha già tesserato 2 calciatori, ne può acquisire al massimo altri 2). E la disposizione avrà effetto immediato a partire da oggi.

Le società saranno libere di togliere dagli slot di extracomunitari i calciatori già in rosa di nazionalità inglese e svizzera, lasciando posto a possibili nuovi acquisti. La federazione ha informato che il consiglio federale riunitosi dopo la richiesta della Lega Nazionale Professionisti Serie A ha deliberato in favore della modifica del regolamento, lettera G. I giocatori sono dunque a tutti gli effetti equiparati ai comunitari, poi la nota ufficiale conclude: “Le presenti disposizioni si applicheranno con riferimento alla stagione sportiva 2023/2024”.

Questo ovviamente cambia anche le strategie di mercato in un momento in cui le squadre si stanno rafforzando e stanno facendo i conti anche con le vicende legate alla nazionalità. Si aprono dunque inevitabilmente altri scenari, ma andiamo a vedere cosa può cambiare per le squadre di Serie A dopo la nuova regola introdotta dalla Federazione.

Cosa cambia per le squadre di Serie A

Come già detto, il regolamento prevede che, in caso di tesseramento a fine della stagione di due giocatori extracomunitari, se ne possano acquisire al massimo altri due. La richiesta dei club, di inserire tra i comunitari svizzeri e inglesi è stata accolta, e questo va anche in favore di chi già su giocatori di questa nazionalità è intervenuto nel mercato di questa estate.

Una notizia che sposta sicuramente gli equilibri in casa Milan, che di recente ha messo sotto contratto il giovane Okafor e Loftus-Cheeck, uno svizzero, l’altro inglese, e in rosa ha anche un altro nazionale inglese Fikayo Tomori. Rossoneri che oggi hanno acquistato anche Samuel Chukwueze, il quale era andato a ricoprire l’ultimo tassello destinato agli extracomunitari ma adesso la società di RedBird si ritrova con due caselle libere, e il mercato si sblocca anche in quel senso.

Prima dei tanti acquisti messi a segno dalla nuova area tecnica guidata da Giorgio Furlani, passato in prima linea dopo l’addio di Maldini, il Milan ha infatti dovuto dribblare tra i paletti legati agli slot da extracomunitari ad esempio facendo raffreddare la pista Kamada (nome che ora potrebbe tornare di moda). Ma lo stesso Taremi, abbandonato quasi dopo l’arrivo di Okafor, potrebbe – Porto permettendo – risalire tra i papabili per un posto tra gli attaccanti.

Lo stesso guaio lo risolve la Lazio, che ha acquistato il russo Zakharyan e Hudson-Odoi, già allenato da Sarri al Chelsea.