Il metodo per fermare la caduta di capelli: non ne vedrai più uno in giro

Caduta dei capelli? C’è un metodo che conoscono in pochi che può aiutare a fermare il fenomeno, rendendo la chioma più folta e sana.

La caduta dei capelli è un fenomeno che non deve essere mai sottovalutato, proprio perché da un semplice periodo di stress si potrebbe arrivare ad una patologia come l’alopecia androgenetica o similari. C’è un metodo sconosciuto a molti, che viene messo a disposizione dagli esperti per rafforzare il cuoio capelluto e fare in modo che la perdita di capelli si azzeri completamente. Scopriamo insieme questo ottimo rimedio naturale, economico e facile da preparare.

Caduta dei capelli: quando preoccuparsi?

La caduta dei capelli potrebbe avere come causa non solo lo stress, comune a moltissime persone, ma anche una patologia che porta all’indebolimento del follicolo pilifero. Ci sono moltissimi fattori che devono essere presi in considerazione, tra cui anche l’alopecia androgenetica oppure il mancato apporto di nutrimento essenziale giornaliero.

In linea generale, tutte le persone ogni giorno perdono una quantità di capelli che è portata dalla rigenerazione e rinascita degli stessi. Infatti, i capelli seguono il loro ciclo di vita e lo portano avanti sino al momento di lasciare spazio a quelli nuovi. È una rigenerazione che comporta anche la perdita che si nota tra le magliette o nella spazzola.

Nel momento in cui si notano più capelli del normale e la caduta supera il periodo dei sei mesi, allora è il momento di consultare un medico professionista e svolgere tutti gli esami specifici del caso. È importante individuare la causa al fine di poter trovare la soluzione più adatta.

Non è tutto, infatti per contrastare la perdita dei capelli si consiglia di:

Non usare prodotti chimici aggressivi come shampoo e balsamo di dubbia provenienza

Prediligere una cura del capello con ingredienti naturali e sani

Evitare mollette o elastici troppo stretti che strappano il capello

Idratare continuamente la pelle e il cuoio capelluto

Adottare un nutrimento adeguato per il corpo e i capelli

Eliminare alcol e fumo

Fare scorta di Ferro, Vitamina C e Vitamina A.

Metodo sconosciuto e naturale contro la caduta dei capelli

I capelli si perdono ed è una condizione naturale, spesso legata dallo stile di vita e dall’alimentazione. In casi normali non legati a patologie, c’è un ottimo metodo naturale da adottare per rafforzare il cuoio capelluto e i capelli. Stiamo parlando di un ottimo infuso di rosmarino da preparare con questi ingredienti:

Una manciata di rosmarino fresco – tanto quanto sono i capelli da trattare

– tanto quanto sono i capelli da trattare Un bicchiere di vino bianco

Mettere i rametti di rosmarino nel vino bianco e conservare i due ingredienti in un contenitore, chiuso, per due settimane. L’infusione dopo il tempo di posa dovrà essere versato dentro una bottiglia e agitato prima dell’uso.

Prendere un panno e bagnarlo con la lozione al rosmarino, per poi strofinarlo sul cuoio capelluto e sui capelli completamente asciutti. L’applicazione deve essere lasciata agire tutta la notte, proteggendo il cuscino con un asciugamano pulito e asciutto.

Il mattino dopo risciacquare e procedere con il solito lavaggio dei capelli, prima della piega. I capelli risulteranno forti – voluminosi e lucidissimi.

Un metodo da ripetere anche due volte alla settimana, per ottenere un risultato mai visto prima.