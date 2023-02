Il metodo della busta per stappare il WC, 10 volte più potente del bicarbonato

C’è un metodo della busta per stappare il WC ed è stato scoperto essere molto più potente del bicarbonato: da provare subito.

Quando il WC è intasato, ci sono moltissime tecniche per stapparlo. In pochi conoscono il metodo della busta che consente di raggiungere l’obiettivo in pochissimo tempo e senza spendere soldi. Gli esperti consigliano un nuovo strumento che elimina il residuo di acqua che si crea all’interno del WC nel momento in cui i tubi sono completamente intasati: facciamo chiarezza sul procedimento?

WC intasato, quali sono i fattori da considerare?

Che cosa fare quando il WC è intasato? Se i problema è grave è importante capire le cause e poi chiamare subito un idraulico professionista che possa risolvere la situazione.

In casi meno gravi, nella maggior parte dei casi le cause si ritrovano in un accumulo di carta igienica oppure di detersivo con i residui che hanno ingorgato lo scarico. Ci potrebbero essere anche dei capelli oppure delle salviettine struccanti/intime che non devono assolutamente essere buttate dentro lo scarico.

Se il classico arnese per stappare il WC non funziona, si può provare con gli ingredienti naturali come il bicarbonato di sodio. Attenzione a tutto quello che viene gettato nel water durante il giorno, infatti questo è uno scarico delicato e stretto: salviettine, dischetti in cotone, oggetti e polveri non dovrebbero mai essere buttate via in questo modo. In alcuni Comuni in Italia è vietato anche buttare la carta igienica, meglio informarsi prima di fare un errore di questo tipo.

Tutti gli elementi che si usano sono in grado di sciogliere l’ingorgo e fare in modo che l’acqua si possa tirare, senza il rischio di allagare tutta la stanza. Ma c’è un metodo migliore che si può attuare nel momento in cui si crea questo ingorgo, con una busta che consente di risolvere il problema in pochi minuti.

Metodo del sacchetto per sturare il water

Come accennato, se il WC risulta essere otturato è importante mettere in pratica un metodo semplice e veloce oltre che economico. Servirà solo una busta grande, come quelle che si usano per la raccolta dei rifiuti domestici.

Prendere la busta e inserirla sul water, coprendolo completamente. Subito dopo tirare giù le due assi e sedersi senza alcun timore che l’acqua possa fuoriuscire. È il momento di tirare lo sciacquone e attendere che tutta l’acqua sia scesa.

Alzare la tavoletta del WC per notare che tutta l’acqua di ristagno che si era creata a causa dei tubi intasati è completamente defluita. Un metodo originale, economico e veramente facile da attuare.

È uno strumento poco usato, ma una volta provato sarà sicuramente messo nella routine di tutti i giorni.

Una raccomandazione: usare solo se non ci sono oggetti o ingorghi importanti all’interno del tubo, in caso contrario contattare un idraulico professionista nell’immediato.