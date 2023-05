Il meteo della settimana, tra temporali e sprazzi soleggiati

By

Il meteo della settimana proseguirà con delle note di instabilità. In particolar modo, la palude barica presente oramai da tempo sull’Italia e, soprattutto, sulle regioni centro-meridionali, avrà ancora da dire la sua con rovesci e temporali sulle aree interne e appenniniche.

Diversa, invece, la situazione lungo i litorali dove è atteso un soleggiamento più esteso e diffuso. Le temperature, potrebbero anche raggiungere e superare i 25-26 gradi.

Il meteo attuale, situazione

Le condizioni meteorologiche rimarranno instabili tra la fine di maggio e l’inizio di giugno, con la probabilità di piogge e temporali anche durante il ponte del 2 Giugno, Festa della Repubblica.

Durante la seconda parte della settimana, l’Italia probabilmente rimarrà ai margini di un’area di alta pressione che si posizionerà in modo insolito alle alte latitudini. Questa situazione porterà tempo stabile e insolitamente caldo, soprattutto sulle Isole britanniche, nell’Europa nordoccidentale e in parte del continente.

Nel frattempo, nel Mediterraneo si verificherà una debole circolazione di bassa pressione, occasionalmente accompagnata dall’influenza di aria fresca e umida in quota, che causerà condizioni di instabilità atmosferica. Di conseguenza, in Italia ci si aspetta lo sviluppo di rovesci o temporali, con maggiore probabilità nel pomeriggio.

Le temperature si manterranno tipicamente estive, ma potrebbero subire locali diminuzioni improvvisi durante le precipitazioni più intense

Meteo, prima decade di giugno 2023

Nella prima decade di giugno, basandoci sulle anomalie di geopotenziale a 500 hPa e di pressione del modello Ecmwf, è possibile che l’Italia venga interessata da ingressi di aria fresca in quota, che potrebbero portare ad un’instabilità atmosferica prevalente durante il ciclo diurno.

Pertanto, ci si aspetta un tempo generalmente stabile e asciutto nelle prime ore del giorno, mentre nella seconda metà della giornata potrebbero verificarsi precipitazioni, soprattutto sulle zone montuose e interne.

Le temperature complessivamente si manterranno nelle medie tipiche del periodo.

Seconda decade di giugno 2023

Verso la fine della prima decade del mese, si potrebbe verificare una parziale modifica nella circolazione atmosferica, con i massimi di pressione che si spostano verso la Groenlandia. Se questa ipotesi dovesse essere confermata, potremmo aspettarci fasi più stabili e anche più calde della media nelle regioni meridionali, mentre condizioni di instabilità potrebbero persistere nelle regioni settentrionali.

Inoltre, si prevede un aumento delle temperature nel Sud del Paese. Questo potrebbe significare una maggiore calura e una tendenza verso condizioni più asciutte e stabili nelle regioni meridionali, mentre al Nord potrebbero persistere episodi di instabilità atmosferica.

È importante osservare l’evoluzione delle condizioni meteorologiche nei prossimi giorni per confermare questa ipotesi e monitorare eventuali cambiamenti nella circolazione atmosferica.

Temporali pomeridiani, perchè si formano?

I temporali pomeridiani si formano principalmente a causa dell’instabilità atmosferica che si sviluppa durante il giorno. Durante le ore diurne, l’energia solare riscalda la superficie terrestre, provocando un riscaldamento dell’aria vicino al suolo. Questo riscaldamento causa un’espansione dell’aria, rendendola più leggera e quindi più propensa a salire verso l’alto.

L’aria calda e umida che si alza crea delle correnti ascendenti, note come correnti convettive, che possono raggiungere elevate altitudini. Man mano che l’aria si solleva, si raffredda a causa dell’espansione ad altitudini superiori, formando nuvole di tipo cumuliforme. Queste nuvole possono crescere e svilupparsi fino a diventare temporali.

Durante il processo di sviluppo dei temporali, le correnti ascensionali possono portare l’umidità presente nell’aria in quota a raggiungere livelli di condensazione, creando così goccioline d’acqua o cristalli di ghiaccio che costituiscono le nuvole e le precipitazioni associate ai temporali.

I temporali pomeridiani sono spesso più comuni in aree con un clima caldo e umido, in cui le condizioni atmosferiche favoriscono l’instabilità. Inoltre, la presenza di caratteristiche topografiche come montagne o colline può favorire la formazione di temporali, poiché possono influenzare la circolazione dell’aria e causare sollevamenti forzati.

Quando si sviluppano più facilmente?

In Italia, i temporali pomeridiani si sviluppano più facilmente durante la stagione estiva, in particolare nei mesi di giugno, luglio e agosto. Durante questa stagione, l’Italia sperimenta un clima generalmente caldo e umido, che crea le condizioni ideali per la formazione di temporali.

Le giornate estive in Italia sono caratterizzate da un’intensa radiazione solare, che riscalda l’aria vicino al suolo. Tale situazione, da luogo ad una notevole differenza di temperatura tra l’aria superficiale e quella in quota. Questa differenza di temperatura favorisce la formazione di correnti ascensionali, che portano all’instabilità atmosferica e alla formazione di nuvole cumuliformi che possono svilupparsi in temporali.

Temporali tra pomeriggio e sera

In particolare, i temporali pomeridiani in Italia si sviluppano spesso durante le ore più calde della giornata. Le ore più propizie in tal senso sono quelle tra il pomeriggio e la sera.

Durante questo periodo, l’energia solare raggiunge il suo picco e il riscaldamento dell’aria è massimo, fornendo l’energia necessaria per alimentare la convezione atmosferica e la formazione dei temporali.