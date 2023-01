Il messaggio della moglie per Vialli: “Eri il marito e il padre più affettuoso”

Morto lo scorso 6 gennaio per un tumore al pancreas, Gianluca Vialli ha lasciato un grande vuoto nel cuore di amici, parenti e tantissimi tifosi. Tanti i messaggi di affetto per l’ex calciatore che negli anni della sua battaglia ha dimostrato di avere tenacia e forza d’animo.

Toccanti sono state le parole rilasciate dalla moglie Cathryn: brevi e coincise per ringraziare dell’affetto dimostrato negli ultimi giorni e ricordando il marito, scomparso a soli 58 anni, il quale dal 2017 combatteva contro un tumore al pancreas.

Saranno celebrati in forma strettamente privata i funerali di Gianluca Vialli, probabilmente lunedì. Una cerimonia con pochi intimi, nel massimo riserbo, così come avrebbe voluto lui, da sempre riservato, lontano dal clamore mediatico.

La stessa intimità con la quale sposò, nel 2003, la moglie Cathryn, ex modella di origine sudafricana e arredatrice di interni, in un castello di Northampton. Una unione vera, genuina, dalla quale sono nate Olivia 18 anni e Sofia, di soli 16 anni.

Nonostante la famiglia dell’ex calciatore è sempre stata riservata, la signora Vialli, ha voluto ringraziare con brevi e semplici parole dettate dal cuore, coloro i quali, in questi giorni di lutto per la grave perdita, hanno ricordato il marito con messaggi di affetto e stima:

Queste le parole che Cathryn ha scritto al computer. Un piccolo biglietto consegnato all’assistente di Vialli, Martina Vian, fuori la casa di Chelsea.

Anche il presidente della Federalcio, Gabriele Gravina, ha voluto scrivere di suo pugno delle parole per ricordare Gianluca Vialli, un grande uomo, sia nella vita professionale ma anche nel privato, dimostrando di avere tanta forza negli anni della sua malattia:

“E anche adesso, nel dolore profondo in cui ci siamo abbandonati per la notizia che non avremmo mai voluto ricevere, noi della famiglia Azzurra ci stringiamo in un grande abbraccio, fisico e virtuale, per provare a trovare conforto e cercare di alleviare la sofferenza del distacco da una persona così speciale“.