Il Manchester United risorge, 2-1 al Liverpool!

Vittoria di rabbia, orgoglio e qualità quella del Manchester United di Ten Hag che tra mille difficoltà riesce a regalarsi una notte importante superando il Liverpool di Jurgen Klopp con un 2-1 firmato da Sancho e Marcus Rashford.



Con una grandissima reazione d’orgoglio il Manchester United si prende i primi tre punti della stagione contro i rivali storici del Liverpool con un Old Trafford scatenato che non ha mai smesso di incitare la squadra di Ten Hag.

I tanti problemi in fase di costruzione rimangono ma ieri, perlomeno, i Red Devils hanno tirato fuori quell’orgoglio che spesso era mancato nelle ultime stagioni.

Bene Rashford davanti con Ten Hag che lascia Cristiano Ronaldo in panchina con grande sorpresa, continuano le difficoltà del fenomeno portoghese sempre più lontano dalle idee tattiche del proprio allenatore.

Il Manchester United inizia il proprio campionato

Quella di ieri potrebbe essere stata la giornata della definitiva svolta per il Manchester United che nel pomeriggio ha ufficializzato l’acquisto di Casemiro e poco ore dopo ha conquistato i primi punti della stagione contro un Liverpool che ancora deve trovare la migliore condizione fisica.



I ragazzi di Jurgen Klopp sono ancora a zero vittorie in questa Premier League con solo due punti conquistati in tre partite e la necessità di recuperare presto quell’intensità necessaria per il gioco voluto dall’allenatore tedesco.

Nei Reds ha pesato tantissimo l’assenza di Darwin Nunez che ha scontato la giornata di squalifica a seguito del cartellino rosso rimediato nell’ultima sfida di campionato.

Tottenham e Manchester City continuano a volare e la sensazione è che il Liverpool ora sia costretto ad alzare l’asticella per non rischiare di compromettere la stagione già nella fase iniziale.

Ottimi invece i segnali da parte del Manchester United che dovrà ripartire da questo entusiasmo e con un Casemiro in più per iniziare un campionato in cui gli inglesi avranno il dovere assoluto di raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League.

Continua a far discutere la situazione legata a Cristiano Ronaldo, il fenomeno portoghese è ormai ai ferri corti con il proprio allenatore e continua a chiedere a Jorge Mendes una sistemazione che gli permetta di dare l’ultimo grande assalto alla Champions League.

Il campionato inglese sta entrando nel vivo, ora i Red Devils non devono fermarsi cercando di dare continuità all’importante successo ottenuto contro il Liverpool di Jurgen Kloop all’Old Trafford dove il pubblico ha dimostrato di credere in questa squadra.