Secondo quanto riportato dal portale “The Athletic” la Fenway Sports Group, proprietaria del Liverpool dal 2010, avrebbe chiesto a Goldman Sachs e Morgan Stanley di cercare possibili acquirenti per il club inglese.



Clamorosa l’indiscrezione lanciata nel pomeriggio da “The Athletic“, il Liverpool è ufficialmente in vendita e potrebbe cambiare di proprietà nel corso di poco tempo.

Ancora non è chiaro se sono stati avviati contatti con qualche possibile acquirente o meno, ma ciò che conta è che la proprietà sarebbe disposta a vendere il club per una cifra vicina ai 4,5 miliardi di euro.

Il Fenway Sports Group possiede il club inglese dal 2010 e in questo decennio ha riportato la squadra ai vertici del calcio inglese ed europeo.

I Reds sono tornati a vincere la Premier League dopo tantissimi anni e nel 2019 hanno trionfato anche in Champions League sotto la gestione di Klopp.



🚨 EXCLUSIVE: Liverpool have been put up for sale by Fenway Sports Group. Sale deck has been produced for interested parties. Goldman Sachs + Morgan Stanley assisting evaluation process. Unclear if deal gets done but FSG inviting offers @TheAthleticFC #LFC https://t.co/hdmPKeb1ec — David Ornstein (@David_Ornstein) November 7, 2022

Il Liverpool è in vendita, si cercano acquirenti

Il Fenway Sports Group è proprietario anche dei Boston Red Sox, della rete televisiva NESN e del 50% di Roush Fenway Racing e Fenway Sports Management e a distanza di 12 anni dall’acquisto del Liverpool avrebbe deciso di fare cassa vendendo il club con cui ha vinto Premier League e Champions League.



Nonostante un inizio di stagione letteralmente disastroso in Premier league il Liverpool rimane una delle squadre al momento più forti del calcio inglese e la vendita del club stravolgerebbe gli scenari di tutto il campionato.

Non sono ancora chiare le dinamiche ma stando a quanto riportato dalla testata “The Athletic” per mettere le mani sul club serviranno circa 4,5 miliardi di euro.

La proprietà negli ultimi mesi ha ricevuto molte proposte da parte di azionisti che vorrebbero entrare in possesso del club inglese o diventarne azionisti, vedremo se nelle prossime settimane uscirà qualche comunicato ufficiale da parte della società.

La notizia arriva proprio a pochi minuti dal sorteggio di Nyon in cui i Reds hanno scoperto la prossima avversaria agli ottavi di finale di Champions League, il Real Madrid di Carlo Ancelotti in quello che sarà il remake della finale di qualche mese fa.

Per il momento i ragazzi di Klopp non dovranno farsi condizionare dalla situazione e cercare di migliorare una classifica che al momento li vede addirittura all‘ottavo posto in classifica.