Il Lecce espugna l’Arechi, 2-1 alla Salernitana!

Eccola la prima vittoria stagionale per il Lecce di Marco Baroni, i salentini approfittano di una Salernitana un pò scarica ed espugnano l’Arechi grazie alla magia finale Strefezza, i giallorossi vicino un importante scontro in chiave salvezza e possono iniziare a sognare in grande



Dopo tante buone prestazioni e pochi punti conquistati il Lecce comincia finalmente ad iniziare a raccogliere i frutti del grande lavoro di Marco Baroni.

I salentini giocano una grande partita e vincono lo scontro diretto per la salvezza grazie ad una magia di Gabriel Strefezza che fa esplodere il settore ospiti e gela l’Arechi.

Destro a giro splendido dell’esterno giallorosso che fulmina Sepe e regala i primi tre punti stagionali a Marco Baroni, allenatore che sta facendo un grande lavoro con il gruppo.

Magia di Strefezza, il Lecce batte la Salernitana

Ceesay sblocca il match nel primo tempo, un goffo autogol di Gonzalez regala il pareggio alla Salernitana che può fatica a mettere la solita intensità in mezzo al campo.

Netto passo indietro dei ragazzi di Nicola che rispetto alla partita con la Juventus dimostrano una preoccupante fragilità difensiva unita ad una fase offensiva che non crea mai grossi pericoli ai salentini.

In virtù di questa vittoria i salentini salgono a quota 6 punti in classifica, la Salernitana di Nicola invece rimane ferma a quota 7 punti.

Nel complesso male quasi tutta la Salernitana, dalla squadra di Nicola ci si aspetta qualcosa in più dal punto di vista agonistico con una squadra che ha il dovere di evitare di commettere gli errori fatti all’inizio della scorsa stagione.

La lotta per la salvezza si annuncia bellissima ed estremamente competitiva con Monza e Cremonese che domani sfideranno rispettivamente Juventus e Lazio per provare a risponde alla vittoria dei salentini.

In queste prime sette partite di campionato il club pugliese ha dimostrato di avere buona organizzazione ed una precisa organizzazione tattica, fattori che creano entusiasmo ma soprattutto grandi aspettative alla tifoseria giallorossa che spera di ottenere una salvezza in questa stagione.

L’arrivo di Samuel Umtiti ha aumentato l’entusiasmo generale in una città che da sempre è molto vicina alla squadra, il difensore francese è ancora alla ricerca della condizione fisica ottimale per mettersi a totale disposizione del gruppo di Marco Baroni.

Per la Salernitana ora l’obiettivo è quello di dimenticare presto questa sconfitta e ripartire con ancora più entusiasmo dopo l’imminente sosta per le nazionali.