Il latitante Giuseppe Zappia è stato arrestato in Calabria

Su di lui pendeva un mandato di arresto europeo, era stato condannato a 10 anni in Francia ma, ora, finalmente, è stato catturato. Giuseppe Zappia era a Reggio Calabria insieme a sua moglie.

Con l’arresto, ora, deve finire di scontare altri 6 anni di reclusione. La cattura dopo due anni di ricerche.

Giuseppe Zappia arrestato

Lo cercavano da qualche anno e, lui, latitante, cercava di nascondersi quanto più poteva. Grazie a lui, una tonnellata di cocaina era arrivata in Francia dal Sud America e, per questo motivo, proprio nel paese d’oltralpe era stato condannato a 10 anni di carcere.

Ma la sua latitanza è finita proprio oggi e molto più vicino di quanto ci si aspettasse. Giuseppe Zappia, 42 anni, è stato catturato vicino Reggio Calabria, nelle campagne di Taurianova. Stava viaggiando a bordo di un fuoristrada quando è stato fermato insieme a sua moglie.

Come dicevamo, su di lui pendeva un mandato di cattura europeo ed era ricercato proprio per scontare i 10 anni di reclusione in Francia. Contro di lui, l’accusa di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e, con la cattura di oggi, dovrà finire di scontare la sua pena residua di 6 anni e 5 mesi.

Si nascondeva da molto tempo ma, ultimamente, non si era mosso dalla Calabria. Proprio negli ultimi temi, si era nascosto all’ultimo piano di un edificio nella frazione di San Martino, una zona molto isolata, lontano da tutto e tutti, e dove le Forze dell’ordine, secondo lui, difficilmente l’avrebbero trovato.

L’arresto di oggi si va ad affiancare ad un altro arresto di spicco, quello dell’altro latitante, tale Michelangelo Raso, arrestato dopo un mese di indagini e di pedinamenti dalla compagnia dei Carabinieri di Gioia Tauro. L’arresto di Zappia di oggi è stato messo in atto grazie anche alla collaborazione di polizie di vari paesi, in un ampio progetto messo in campo dalla Procura di Reggio Calabria. Sono stati, infatti, rafforzati i coordinamenti di polizia, proprio per la ricerca dei latitanti in modo che vengano assicurati quanto prima alla giustizia.

Il latitante si trovava vicino Reggio Calabria

Zappia, ora, è in carcere a Palmi come è stato disposto del procuratore generale presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria, in attesa delle procedure di estradizione. Questi era latitante dal gennaio 2021 e, oggi, è stato sorpreso mentre si allontanava a bordo di un fuoristrada nelle campagne di San Martino.

Come dicevamo, Zappia aveva importato in Francia circa 1 tonnellata di cocaina dal Sud America e, per questo motivo, lì era stato condannato a 10 anni di reclusione. Aveva, più volte, tentato di far perdere le sue tracce, ma i Carabinieri sono riusciti a localizzarlo, attraverso una capillare attività investigativa.

Localizzato in una zona isolata, quanto deserta della stessa frazione di San Martino, è stato arrestato. Al momento dell’arresto era in compagnia di sua moglie.