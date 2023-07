Il Green Valley Pop Fest torna a Sciacca: il programma completo

Sabato 22 e domenica 23 la città di Sciacca, in provincia di Agrigento, ospiterà per il secondo anno consecutivo il Green Valley Pop Fest: l’evento musicale per promuovere la cultura dell’ambiente.

Cultura dell’ambiente, ecosostenibilità ma anche e soprattutto tanta musica pop. Sciacca si appresta ad ospitare due giorni di Green Valley Pop Fest, per il secondo anno consecutivo dopo la fortunata edizione del 2022. Contest, esibizioni, un festival pensato per valorizzare anche gli artisti emergenti e studiato per sensibilizzare i giovanissimi sull’ambiente. Sul palco tantissimi grandi nomi: ecco il programma completo del 22 e del 23 luglio.

Sciacca, torna il Green Valley dal 22 al 23 luglio: il festival musicale che guarda all’ambiente

L’evento organizzato da Record Eventi è pronto a tornare a Sciacca, in provincia di Agrigento. Il Green Valley Pop Fest per il secondo anno consecutivo sbarca in Sicilia, dopo il 2022 quando a presentarlo era stata Diletta Leotta. Un Festival dove la musica pop farà da padrona, ma che mira anche alla sensibilizzazione dei più giovani su alcune tematiche importanti come ambiente ed ecosostenibilità.

Target dell’evento, neanche a dirlo, i giovanissimi. La gen Z, come si suol dire, riempirà la Piazza Angelo Scandaliato di Sciacca, a strapiombo sul meraviglioso mare della costa della Sicilia meridionale. Il colpo d’occhio, a proposito di ambiente, sarà meraviglioso senza dubbio, e anche quest’anno saranno tantissimi i grandi nomi a solcare il palco tra ospiti e artisti.

Per quanto riguarda il programma del Festival, si parte sabato 22 luglio con i cancelli che saranno aperti a partire dalle 16. Sul palco, una struttura enorme che verrà collocato nella piazza principale della città, in pieno centro storico, saliranno artisti del calibro e della fama di Shiva, Fred De Palma, Villabanks, Carmen Ferrari, Finesse, Reed, Noche De Travesura, Bonita, Mamahouse, Gia, Anna, Drefgold, Diss Gacha e Erberomantiche.

Il secondo giorno, domenica 23 luglio invece, sarà la volta di Fedez, che si alternerà con Disco Club Paradiso, Irama, Matteo Romano, Gaia, Alfa, Angelina Mango, Rose Villain, Elena Manuele, Andrea Damante, Shablo, Random, Disco Club Paradiso, Ale Basciano, Elena Manuele, Dodoj e Noche De Fuego.

Il pubblico inoltre conoscerà dal vivo i vincitori del Green Contest del 2023, ossia Chiara Accardi, Pasquale Provenzano, Future Empire, Brusis, Solosem, Vhsupernova, Gabro, Domenico Di Puorto, Vinnie. Il concorso era stato avviato dallo studio Newton Recording, sempre con il fine di sensibilizzare su temi come l’ambiente e anche quello di valorizzare giovani cantanti nel mondo della musica. Tra questi sono stati scelti alcuni brani, tramite votazione sui profili social del festival. Le esibizioni degli artisti che parteciperanno al Contest avverranno sul palco nel mezzo delle performance degli altri artisti nel corso della serata.

Record Eventi torna a Sciacca

L’evento è stato organizzato per il secondo anno consecutivo dalla società Record Eventi. Come si legge sul sito ufficiale dell’evento, che inizierà come detto tra soli due giorni, si tratta di una delle società leader del Paese per la “progettazione, organizzazione e produzione di eventi culturali e di spettacolo, realtà di riferimento per i grandi eventi in Sicilia”. Lo scorso anno la società ha portato nella cittadina in provincia di Agrigento nomi del calibro di Fedez, Diletta Leotta alla conduzione, e ancora Elettra Lamborghini, grazie anche alla collaborazione autorevole con Radio 105 (di RadioMediaset).

Insomma, una società che è riuscita a portare immediatamente grandissimi nomi alla prima edizione. La nota continua nelle info del sito ufficiale: “La capacità di anticipare e proporre le tendenze del settore dell’entertainment e le relazioni consolidatesi nel corso degli anni con agenti, promoter ed enti pubblici, hanno permesso alla ReCord Eventi di organizzare show con ospiti di fama mondiale. Con oltre 500 eventi, 50 concerti, 10 festival all’attivo con un’affluenza di oltre 100.000 persone l’anno e un ricco palmarès di artisti, ReCord Eventi si attesta come realtà consolidata dell’intrattenimento“.