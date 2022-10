By

Alle 13, Giorgia Meloni e la sua squadra di governo si sono presentati in Senato per ottenere la fiducia anche del secondo ramo del Parlamento. Non sono previsti discorsi della presidentessa del Consiglio, ma parlerà Silvio Berlusconi, tornato a Palazzo Madama dopo quasi nove anni.

Alle 19, verosimilmente, i 200 senatori voteranno la fiducia per appello nominale. I numeri potrebbero essere molto più bassi rispetto a quelli registrati ieri alla Camera, in cui Meloni ha ricevuto 235 sì, 154 no e cinque astensioni.

È il giorno della fiducia al Senato per il governo Meloni

A differenza di quanto successo ieri alla Camera, oggi Giorgia Meloni, prima presidentessa del Consiglio donna della storia della Repubblica italiana, non farà alcun discorso al Senato per ottenere la fiducia. A Palazzo Madama, infatti, si procederà subito alla discussione del programma dell’esecutivo così come presentato ieri a Montecitorio dalla leader di Fratelli d’Italia.

ORE 13:11 – Ignazio La Russa, presidente del Senato, ha aperto la terza seduta.