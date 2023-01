Il giallo della ragazza georgiana scomparsa da Napoli: cos’è accaduto davvero?

Una donna di nome Anina, georgiana di origine ma residente in Italia, è scomparsa e di lei da circa quattro giorni si sono perse completamente le tracce. A tentare di far luce sulla vicenda è stato Alessandro Rosica, esperto di gossip, che ha affermato di aver conosciuto la donna personalmente e quello che si evince dalle sue parole è che c’è qualcosa di molto inquietante dietro la sua sparizione.

Non è l’unica donna scomparsa improvvisamente negli ultimi giorni purtroppo, ma quello di Anina sembra un caso molto particolare. Non sappiamo il suo cognome, non sappiamo la sua età, perché nessuno dei suoi affetti si è preoccupato minimamente di allertare le forze dell’ordine italiane. Nessuno, eccetto Alessandro Rosica, che sta tentando di accendere i riflettori su questa storia, che fa acqua da tutte le parti. Da un lato, c’è il suo ex marito che pare nascondere qualcosa, dall’altro presunti amici che tentano di convincere l’esperto di gossip a desistere e insabbiare la vicenda. Nel mezzo, Rosica, che ancora una volta si trova solo a combattere questa battaglia e che non intende mollare affatto la presa.

Il giallo della ragazza scomparsa

Chi naviga sui social e si interessa almeno un minimo al gossip conoscerà sicuramente Alessandro Rosica, meglio noto come InvestigatoreSocial. Quattro profili attivi – uno dedicato a ogni “segmento” di cui si occupa, tra cui spettacolo, calcio, videgames – amicizie con i Vip più disparati, ma anche tante inimicizie, battaglie portate avanti sempre con fierezza, inchieste. Non chiamatelo solo esperto di gossip, insomma, perché Rosica è molto più di questo.

Tra le micce che ha acceso nel tempo, c’è quella che riguarda Demet Özdemir – la star di Daydream, divenuta celebre anche per il suo presunto flirt con il suo collega sul set, Can Yaman – e il suo matrimonio fake con Oğuzhan Koç. Ben presto la notizia ha preso fuoco e le fiamme hanno iniziato a divampare così tanto da partire dall’Italia e raggiungere la Turchia, la terra che ha dato i natali all’attrice, la cui stampa si è interessata all’argomento e ha contattato Rosica per avere proprio da lui più informazioni.

Ma c’è una recente inchiesta, l’ultima in ordine cronologico, che ha inquietato il web: riguarda una giovane donna di nome Anina, residente in Italia ma georgiana di nascita, che da giorni è sparita. L’ultima volta che è stata avvistata, quattro giorni fa, si trovava a Napoli, poi di lei si sono completamente perse le tracce.

Spoiler: questa storia ha dell’assurdo e potrebbe nascondere qualcosa di molto grave, perché ci sono troppe cose che non tornano.

Il racconto inquietante di Alessandro Rosica

Tutto è partito ieri, quando Alessandro Rosica, attraverso una serie di storie, ha parlato di una ragazza di nome Anina di cui da circa quattro giorni ormai si sono perse del tutto le tracce. Non è chiaro quanti abbia precisamente la donna e neanche quale sia il suo cognome, ma quello che è certo è che è stata sposata con Giuseppe Kenchadze, un imprenditore a quanto pare che non vive in Italia.

Qui si apre la prima incognita: come l’InvestigatoreSocial – che mai come adesso possiamo definire investigatore nel vero senso della parola – ha ammesso, l’uomo lo avrebbe contattato dopo essere venuto a conoscenza del polverone da lui alzato, ma dapprima avrebbe affermato di non vedere la sua ex moglie da sei anni ormai, di considerarla addirittura morta, tanto da non voler sapere assolutamente nulla di lei e avrebbe assicurato anche che Anina non ha più alcun familiare in vita, salvo poi ritrattare e assicurare che in realtà la sua ex moglie sta bene.

A quel punto si è aperto un vaso di Pandora: in realtà la famiglia della donna esiste, è viva e vegeta, semplicemente vive in Georgia, motivo per il quale verosimilmente non può avere sue notizie certe ed è quindi preoccupata per lei. E qui subentra un altro dettaglio inquietante: a un tratto persone presunte amiche di Anina avrebbero contattato Rosica, intimandogli di lasciarla stare e di insabbiare la vicenda, perché lei in realtà starebbe benissimo e anche i suoi parenti l’avrebbero sentita.

Ma non finisce qui, perché pare che l’ex marito della donna scomparsa si sia molto adirato con Rosica per il suo interessamento alla notizia, ma il punto è che secondo quest’ultimo lui sarebbe in qualche modo coinvolto nella storia e potrebbe avere anche a che fare con la sparizione della sua ex moglie, ecco perché adesso è spaventato e sta cercando di fargli credere che lei sta bene.

La situazione quindi ad oggi pare essere questa (sempre stando alle parole dell’InvestigatoreSocial): Anina molto probabilmente è scappata, essendo entrata in un brutto giro – quale di preciso per adesso non ci è dato saperlo, ma a quanto pare già un paio di mesi fa aveva contattato Rosica chiedendo aiuto e durante un loro incontro era scoppiata in lacrime per via della sua situazione – e verosimilmente attualmente è sola e ha paura. Molto probabilmente sarà ancora in Italia, ma quello che è sicuro è che non sta bene.

A testimoniare il fatto che qualcosa sia successo è anche il fatto che, nonostante Rosica abbia movimentato tutto e abbia allertato anche le forze dell’ordine, Anina non si è più fatta viva e pare che il suo account Instagram non sia più un suo possesso, tanto che ogni volta che prova a contattarla lì – dove prima si sentivano spesso – risponde un’altra persona.

Il giallo, quindi, continua e questa storia pare non trovare una fine, almeno per adesso. Quello che però chiede Rosica è che chiunque abbia sua notizie certe (e verificabili) e la avvisti possa comunicarlo alle forze dell’ordine.