Il Gf Vip 8 dà l’addio a Orietta Berti: per la cantante pronto un altro show

Appare ormai quasi certo l’addio di Orietta Berti al Gf Vip: la cantante emiliana non prenderà parte all’ottava edizione ma, forte di ancora un anno di contratto con Mediaset, per lei sarebbe già pronta la partecipazione a uno show sempre su Canale 5. Si tratta di un programma di sicuro più nelle sue corde, condotto da Gerry Scotti e già mandato in onda negli anni scorsi con ottimo successo di pubblico, ma assente da tempo dal palinsesto. Orietta dovrebbe essere uno dei nuovi coach che si occuperà di seguire i concorrenti nel loro percorso, aiutandoli e sostenendoli.

Ci sono ormai pochi dubbi sul fatto che a settembre non vedremo tornare l’artista emiliana come opinionista del Gf Vip, giunto alla sua ottava edizione. Sebbene Orietta Berti abbia ancora un anno di contratto con l’azienda di Cologno Monzese, pare che lascerà la sua sedia libera per concentrarsi su un altro programma Mediaset, Io Canto, che andrà in onda il prossimo autunno su Canale 5, condotto da Gerry Scotti. Una trasmissione sicuramente più adatta a lei e alla sua lunga e fortunata carriera, visto che avrà il ruolo di coach dei concorrenti dello show. Chi sarà, quindi, a sostituirla nello studio di Cinecittà? Si mormorava, negli ultimi giorni, della possibile presenza di Emanuele Filiberto di Savoia, ma pare che i vertici Mediaset non ne siano particolarmente felici. Praticamente sicura, invece, la collaborazione di Giulia Salemi, pupilla di Alfonso Signorini, nella postazione social.

Orietta Berti non ci sarà al Gf Vip 8, ecco dove la vedremo

Come da tempo si mormorava, Orietta Berti, al 99% non farà parte del cast in studio del Gf Vip 8, stando alle indiscrezioni di Tvblog. L’artista, tuttavia, non saluterà Mediaset, visto e considerato che ha ancora un anno di contratto con l’azienda. Berti rimarrà su Canale 5, ma diventerà uno dei coach del talent Io Canto, condotto come di consueto da Gerry Scotti.

Lo show è rivolto a bambini e adolescenti dai 5 ai 16 anni di età, cantanti e ballerini, giudicati da una giuria di qualità e divisi in tre squadre ciascuna seguita, appunto, da un coach. Il programma è andato in onda dal 2010 al 2013 per 4 edizioni, e ora, dalla prossima stagione, farà il suo ritorno, con Orietta nel cast. In palio, per il vincitore, uno stage a New York.

Il Gf Vip, quindi, è attualmente senza opinionisti, mentre si rincorrono le voci su chi potrebbe varcare la porta rossa il prossimo settembre. Finora i nomi trapelati sono otto: tra loro la cantante Viola Valentino, la giornalista Annalisa Chirico, la tiktoker Shinhai Ventura (anche se pare abbia declinato l’offerta), l’attore dei Cesaroni Niccolò Centioni, Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, ex concorrente della scorsa edizione, Fariba Tehrani, madre di Giulia Salemi, l’attrice de Il mondo di Patty Brenda Asnicar e Jasmine Carrisi, figlia di Loredana Lecciso e Al Bano.

Intanto si allontana l’ipotesi di avere Emanuele Filiberto di Savoia come opinionista, in quanto non sembra essere molto gradito ai vertici dell’azienda. Appare invece quasi scontata la conferma di Giulia Salemi, influencer e modella, come responsabile dei social del reality, dopo l’egregia prova portata a termine quest’anno.