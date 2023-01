Il famoso e buonissimo pane turco di 100 anni: pronto in 5 minuti senza impastare

Ecco come preparare in soli 5 minuti il pane turco di 100 anni: non serve impastare ed è buonissimo.



Il rinomato pane turco non è assolutamente reperibile nei negozi. Ma è talmente facile da fare che si può tranquillamente preparare a casa, per poterselo gustare in ogni momento. I vari step per prepararlo li troverete proprio qui. Tutto quello che c’è da sapere sul procedimento per provare subito a farlo.

Cosa serve per preparare il pane turco

Il pane sicuramente è uno di quegli alimenti di cui alcuni di noi non riescono proprio a farne a meno.

Il sapore e la consistenza del pane fatto in casa è sicuramente molto più speciale e caratteristico, rispetto a quello che si compera nei negozi e su questo non sembrano esserci dubbi.

Qui di seguito vi mostreremo il procedimento al fine di preparare il pane turco e tutto il pochissimo tempo: in maniera particolare questo tipo di pane una volta pronto, vi farà letteralmente venire l’acquolina in bocca per la sua mollica così morbida e per il suo gusto così tipico e unico.

Il procedimento per la preparazione potrebbe sembrare non semplice, ma alla fine otterrete un pane ai 4 cereali che vi farà rimanere totalmente soddisfatti del risultato finale.

Inoltre considerate che per prepararlo vi serviranno soltanto pochi ingredienti, per la precisione 4 utili come ingredienti base.

Questo è un pane privo di lattosio e di uova, pertanto risulta idoneo anche per coloro che sono intolleranti a tali ingredienti.

Gli ingredienti primari per il pane turco sono:

– 50 grammi di semi di girasole, 50 grammi di semi di lino e lo stesso quantitativo di semi di zucca.

– 50 grammi di fiocchi d’avena.

Procedura per la preparazione dell’impasto

A questo punto occorre sapere cosa fare nel dettaglio per prepararlo.

Prima di tutto bisogna andare a versare 200 ml di acqua bollente internamente alla ciotola che contiene gli ingredienti base elencati poc’anzi, facendo agire per circa un’ora.

Dopodiché in un altro recipiente si andranno a versare 300 ml di acqua tiepida: sciogliervi all’interno 12 grammi di lievito nella versione secca.

Successivamente provvedete a mescolare bene per facilitare lo scioglimento del lievito, per farlo amalgamare perfettamente con l’acqua. Iniziare ad aggiungere 350 grammi della farina di frumento e 250 grammi di farina di segale.

Una volta fatto questo aggiungere del sale e scolare l’acqua dei semi, per poi versarli e mescolarli col composto presente nella seconda ciotola.

Subito dopo provvedere con l’aggiunta di un paio di cucchiai di olio d’oliva e cominciare a impastare.

Bisognerà poi coprire l’impasto ottenuto, per farlo lievitare in un posto al caldo per un’oretta. In seguito piegare tale impasto per quattro volte ripiegandolo su se stesso.

Coprire e farlo lievitare per un’altra ora.

Procedimento e consigli

Successivamente mettere l’impasto sulla tavola, cospargendolo bene di farina in modo tale da non farlo attaccare sul ripiano da lavoro.

A questo punto è importante iniziare a dare la forma al pane.

Dopo averlo effettuato, si potrà continuare stendendo l’impasto sulla carta forno posta su una teglia. L’impasto deve essere bagnato leggermente con l’acqua, magari aiutandosi con un pennello da cucina.

Solo dopo aver eseguito ciò, potrete cospargere la forma del pane con dei semi di sesamo. Successivamente si dovrà coprire nuovamente e farlo lievitare in un luogo ben caldo per una mezz’oretta.

Scaldare poi una padella o un recipiente in ghisa all’interno del forno preriscaldato per 25 minuti a 220°.

Andate a svolgere un’incisione sopra alla forma del pane tramite un coltello per poi inserire il pane avvolto nella carta da forno all’interno della pentola in ghisa. Procedere cuocendolo nel forno con il coperchio, per 40 minuti a 220 gradi.

Infine cuocere senza il coperchio per altri 15 minuti al massimo. Una volta completamente cotto, si potrà lasciare il pane a raffreddare su un ripiano. Infine dovrete tagliare a fette dopo che si è completamente raffreddato e potrete finalmente assaporare questo fantastico e buonissimo pane turco.

Una vera e propria delizia per il palato: il vostro pane è pronto per essere gustato.

Benefici del pane turco; perchè mangiarlo?

Insomma esiste una ricetta base utile per ottenere un pane bello da vedere, salubre e molto buono. Perché in tanti lo preparano? Per il suo sapore così rustico e particolarmente invitante.

Ma non solo. Il pane turco, specialmente quello arabo, che è un tipico pane schiacciato, rappresenta sicuramente un’ottima fonte di energia poichè prevede l’apporto di vitamine e sali minerali e sembra facilitare il movimento intestinale. Ecco che parliamo di un pane che risulta essere fonte di proteine, glutine, luteina, beta-carotene e sostanze che sono utili per prevenire l’invecchiamento cellulare e malattie importanti come il tumore.