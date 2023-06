Il divorzio di Harry e Meghan sarebbe “questione di giorni” secondo un’esperta della Royal Family

Sono ormai mesi che non si fa altro che parlare del possibile divorzio tra Harry e Meghan, duchi del Sussex, ma questa volta pare sia tutto vero. Anzi, la loro separazione sarebbe solo questione di tempo, addirittura di giorni, secondo l’esperta di questioni reali della BBC, la televisione pubblica inglese. Re Carlo III sarebbe pure disposto a perdonarlo, riammettendolo nella Royal Family, a patto che torni a Londra senza la consorte, ovvero divorziando da lei, da tempo ritenuta l’artefice della rottura del secondogenito con i Windsor. A scatenare i rumor, sempre più insistenti, il fatto che il principe sarebbe in procinto di comprare una casa a Londra e abbia iniziato ad alloggiare sempre più spesso da solo in un hotel di Montecito.

Questa volta sembra tutto vero: i duchi del Sussex, Harry e Meghan starebbero per separarsi. A riferirlo è Jenny Bond, esperta della Royal Family per la BBC. Il divorzio tra i due sarebbe solo questione di tempo, addirittura potrebbero mancare pochi giorni all’annuncio ufficiale. Inoltre, citando fonti interne a Buckingham Palace, sembra che Re Carlo III sia più che disposto a perdonarlo e riaccoglierlo in famiglia, chiudendo un occhio su questi ultimi mesi e le dichiarazioni che il suo secondogenito ha fatto sui Windsor. Questo, a patto che a ritornare sia solo lui: di Markle non ne vuole proprio sapere, anzi, in molti, sudditi compresi, la ritengono la vera artefice della “virata in negativo” avuta dal principe da tre anni a questa parte. Per ora i diretti interessati non hanno né smentito né confermato tale indiscrezione, ma per tanti non sarebbe nemmeno necessario, visto che gli ultimi comportamenti dei due fornirebbero già la conferma dei sospetti.

Harry e Meghan stanno per divorziare: “Questione di giorni”

“Il divorzio tra Harry e Meghan è solo questione di tempo, se non di giorni. Fonti certe interne a Buckingham Palace hanno confermato che Harry, senza Meghan, sarebbe immediatamente perdonato dal re e dalla famiglia” queste le parole di Jenny Bond al magazine Ok. La giornalista della BBC è una vera esperta di questioni reali, ed è per questo che le sue parole stanno facendo il giro del mondo.

E non è finita qui, poiché Bond ha rincarato la dose, aggiungendo che “Penso ci sia ancora buona volontà nei confronti di Harry, o meglio, nei confronti del vecchio principe Harry, quello che tutti ricordano. Potrebbe recuperare il terreno che ha perso nel tempo ed essere accolto di nuovo”. Questo, a patto che a fare ritorno nel Regno Unito sia solo lui, senza la consorte che piace a sempre meno persone in Uk.

A farle eco, le parole anche dell’ex maggiordomo di Lady Diana, Paul Burrell, secondo il quale, parlando con la stampa alcuni giorni fa, un ritorno del principe sarebbe possibile a patto di farlo senza l’ex attrice. I rumor sulla coppia dei Sussex ci sono sempre stati, e tanti non avrebbero scommesso un penny sulla loro durata, ma in questo ultimo periodo, si stanno facendo ancora più insistenti.

A corroborare i sospetti, il fatto che Harry starebbe quasi per chiudere l’acquisto di una magione a Londra, di proprietà di Taylor Swift, per avere un appoggio in previsione di nuove e frequenti visite in Regno Unito. Inoltre, sembra che a Montecito le cose non vadano per nulla bene, al punto da averlo spinto a prendere due camere in un lussuoso hotel della cittadina californiana pur di rimanere solo (e tranquillo), lontano dalla moglie.

Infine, va anche considerato che di recente, tranne in occasioni patinatissime e preparate, la coppia non si veda più così affiatata e assieme come negli anni passati: è rimasta nella memoria di tutti le recenti visite a Londra del duca, da solo, in occasione dell’incoronazione del padre e della sua testimonianza davanti all’Alta corte inglese per la causa contro il Mirror. In entrambi i casi, due eventi per i quali Harry avrebbe magari avuto bisogno del supporto di Meghan, invece non pervenuto.