Il Covid torna a fare paura: contagi in crescita del 44%

Non si ferma la corsa del Covid, che – nell’ultima settimana – ha fatto registrare un incremento dei casi con un +44%.

Le raccomandazioni restano le stesse che abbiamo ascoltato per due anni, pur consapevoli che sintomi e conseguenze della malattia non siano gravi come in passato, ma il virus può ancora portare alla morte e i sintomi del long-covid sono tuttora possibili.

Il Covid torna a fare paura

Con l’apertura delle scuole, torna anche un vecchio conoscente, che pensavamo di aver lasciato indietro: il Covid. Nell’ ultima settimana, come riferisce La Repubblica, c’è stato un aumento dei contagi del 44% rispetto aì 7 giorni precedenti.

I decessi sono stati 94, anche questi in aumento rispetto alla settimana precedente, quando il conteggio si era fermato a 65.

Per fermare questa nuova corsa del virus, le raccomandazioni restano le solite: isolamento e vaccini. “Anche i bambini dal prossimo mese avranno i vaccini aggiornati alla variante Xbb. L’immunizzazione è consigliata ai fragili, ma anche per gli altri è possibile fare richiesta al pediatra”.

Per gli adulti l’immunizzazione è raccomandata ai fragili e agli over 60. Da ottobre sarà possibile prenotare le due iniezioni in un’ unica soluzione ed effettuare il vaccino dal medico di famiglia.

Le nuove varianti

Il ceppo Xbb resta al momento quello predominante, seppur in calo. Al secondo posto ci sono l’EG.5, meglio noto come Eris, e il BA.2.86 (Pirola).

I vaccini sono efficaci contro le più diffuse di queste varianti, che sono in continua crescita ed evoluzione e, per questo, costantemente attenzionate dai virologi.

Intanto, il ministero della Salute ha diffuso una nuova circolare, per fare chiarezza su tamponi e ricoveri. Per i pazienti che non presentano sintomi compatibili con Covid, l’accesso al pronto soccorso è svincolato dall’esecuzione di un tampone, che quindi non è più obbligatorio. Discorso diverso per i sintomatici, ai quali è consigliato sottoporsi al test.