Il Colosseo diventa accessibile a tutti: inaugurato il nuovo ascensore

Uno dei monumenti più belli al mondo, il Colosseo di Roma, sarà rimodernato. A quanto pare, verrà innestata una bellissima ascensore che consentirà una vista completa e mozzafiato sul monumento.

L’ascensore sarà disponibile a partire dal mese di giugno. Essa verrà impiantata all’interno del fornice XXVII del Colosseo. Questa permetterà a tutti i visitatori di raggiungerei piani più elevati del monumento, fino a raggiungere la galleria posta tra il II e il III ordine.

L’ascensore costruito al Colosseo di Roma

Il Colosseo di Roma è uno dei monumenti più famosi e belli al mondo. A quanto pare il simbolo della capitare avrà una grande modernizzazione, la quale permetterà ai turisti di godere a pieno della splendida vista.

L’impianto di elevazione sarà aperto al pubblico a partire dal mese di giugno, essa permetterà a tutti i turisti, in particolare a colore che hanno difficoltà motorie, di superare i 100 gradini e godere a pieno della vista del monumento.

Essa nasce dalla sinergia tra il PArCo e l‘Orchestra Italiana del Cinema. La realizzazione di quest’ultima non è stata di semplice attuazione, in quanto, gli ideatori hanno dovuto a prestare molta attenzione all’impatto visivo. In ogni caso, essa è in linea con le caratteristiche del monumento ed è stata costruita in modo armonico con tutti gli elementi che compongono il luogo.

L’inaugurazione dell’ascensore

Il nuovo innesto al Colosseo, dunque, permetterà a tutti di raggiungere con estrema facilità la galleria compresa tra il II e il III ordine.

Il taglio del nastro per l’inaugurazione dell’ascensore si è svolto in presenza del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, preceduto da una bellissima ed elegante esibizione dell’Orchestra italiana del Cinema.

“Da oggi il Colosseo è ancora di più patrimonio dell’umanità, accessibile a tutti fino al III ordine dal quale è possibile ammirare la magnificenza di un monumento straordinario, opera della romanità senza pari al mondo”.

Ha affermato Sangiuliano, aggiungendo che da ora in poi cittadini e turisti avranno un modo più agevole per raggiungere il monumento mozzafiato.

Anche la direttrice del Parco archeologico del Colosseo, Alfonsina Russo, ha commentato l’inaugurazione dell’ascensore. Affermando che il nuovo innesto permetterà a tutti di accedere ad un’area stupenda del monumento, potendo così godere di una vista strabiliante.

“La Cultura è e dovrà essere sempre più un diritto accessibile a tutti”.

Ha ribadito Russo.

Dunque l’innesto della nuova ascensore sarà un valore aggiunto ad uno dei monumenti più belli e visitati al mondo.