Il ciclone polare sbarca in Italia, torna il gelo: le zone maggiormente a rischio

Arriva un ciclone in Italia che stupisce tutti gli abitanti. Tornerà in gelo in gran parte del nostro Paese. Ci sono delle zone più colpite di altre.

Ecco in quali zone d’Italia si abbatterà quest’inatteso ciclone polare, che farà abbassare di molto le temperature del Bel Paese. Nessuno aspettava il suo arrivo, viste le temperature alte da record registrate in questi ultimi giorni.

Il cambiamento climatico e le nuove temperature

L’Italia è uno dei Paesi del mondo che più sta subendo i cambiamenti climatici. Il sud si sta trasformando in una vera e propria zona tropicale, con temperature altissime e piogge rare, ma violente. Le alluvioni stanno provocando spesso delle catastrofi che hanno obbligato le istituzioni a intervenire in maniera rapida ed efficace.

Il nord e il centro, invece, si mantengono su temperature spesso fredde e al di sotto della media. Anche lì, talvolta, non mancano le alluvioni che causano notevoli danni. In generale, anche la siccità è uno dei problemi più comuni, che peggiora le condizioni di vita degli abitanti italiani, intervenendo in maniera negativa sulle provvigioni.

Ormai è la crisi nei campi italiani. I bruschi cambi di temperatura e la scarsità delle piogge ha causato grosse perdite agli agricoltori. Proprio per questi motivi, spesso mancano alcuni alimenti nei nostri supermercati e il mercato è costretto a ricorrere alle importazioni, che spesso risultano maggiorate nel prezzo.

All’inizio dell’anno, avevamo notato un grande aumento delle temperature, che ha anticipato di molto sia la primavera che l’estate. Adesso, invece, le temperature si stanno nettamente abbassando e stanno portando con loro delle variazioni cicloniche non da poco.

Ecco che di seguito vi sveliamo tutto sul meteo dei prossimi giorni. Ecco quali saranno le regioni d’Italia particolarmente colpite da questo vortice ciclonico, che non causerà piogge. Provocherà, invece, venti che non lasceranno in pace i cittadini di alcune regioni in particolare.

Arriva il ciclone in Italia

Da qualche settimana, le temperature stavano sfiorando le minime estive. La primavera era arrivata nel migliore dei modi, anche se in tanti temevano che il caldo avrebbe preso il sopravvento.

Improvvisamente, però, le temperature sono scese di nuovo e sono tornate quelle che ci avevano accolto a dicembre e a gennaio.

In particolare, i meteorologi prevedono che nei prossimi giorni arriverà un ciclone in Italia, che farà tornare l’inverno sul nostro Paese. Saranno alcune, in particolare, le zone più colpite. Nonostante il fenomeno, infatti, si abbatterà sull’Italia in generale, alcune regioni del nostro Paese subiranno maggiori condizionamenti rispetto ad altre.

Le regioni che registreranno le temperature più basse saranno, in particolare, l’Abruzzo, il Molise e la Puglia. Non mancherà il freddo anche in Campania, specialmente nell’entroterra. Il freddo arriverà con un vento a tratti violento, che potrebbe sfiorare addirittura i 90 km orari.

Si abbatteranno sulle zone in questione specialmente la Bora e il Grecale. Anche la Toscana potrebbe essere in parte condizionata dal freddo: si prevede che il vento arriverà sulla regione a un massimo di 70 km orari.