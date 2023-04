Il cdm ha approvato il ddl Concorrenza: le nuove norme per gli ambulanti

Il consiglio dei ministri ha approvato il ddl Concorrenza. Le assegnazioni delle concessioni dei parcheggi per gli ambulanti.

Terminato il Consiglio dei Ministri di oggi, 20 aprile, è arrivato l’ok per le norme per gli ambulanti. Dalle assegnazioni ai parcheggi per i venditori nelle aree pubbliche che saranno messe a gara, fino ai rinnovi degli attuali concessionari. Il cdm ha inoltre approvato nella giornata di oggi alcuni importanti norme riguardanti il settore farmaceutico così come alcuni rafforzamenti dei poteri dell’Antitrust nel campo del digitale.

Cdm, ok al ddl Concorrenza: le norme per i venditori ambulanti

Novità in vista per il settore dei venditori ambulanti. Nella giornata di oggi il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto Concorrenza che riguarda le concessioni e i rinnovi. Nello specifico, il governo con il ddl Concorrenza – dove ancora non vi è traccia del tema concessioni balneari nonostante le pressioni della Corte Europea che oggi ha invitato il Paese a gare trasparenti – si va a introdurre l’assegnazione delle concessioni di posteggio dei venditori sul suolo pubblico. Le assegnazioni verrano eseguite tramite gare a evidenza pubblica.

I concessionari potranno rinnovare le concessioni ottenute fino a questo momento per 12 anni, mentre fin da subito inizierà l’assegnazione dei posteggio nelle aree pubbliche non assegnate.

Adolfo Urso è intervenuto tramite i suoi canali social commentando gli obiettivi del governo raggiunti nella giornata di oggi. “Legge annuale sulla concorrenza: fatta!” si legge sul profilo Twitter del ministro delle Imprese in perfetto stile salviniano. Conclude: ” Al servizio dei cittadini e delle imprese”.

Come ci ha tenuto a precisare il ministero, tramite un comunicato comparso sul sito pochi minuti fa, le concessioni delle aree pubbliche avranno durata fino a 10 anni, con parametri riguardanti delle clausole finalizzate alla stabilizzazione del personale e dei lavoratori, così come la valorizzazione delle microimprese.

I contatori energetici: la nota del Mimit

Il consiglio dei Ministri ha anche approvato altre norme del settore farmaceutico, come si legge sul sito del ministero, per promuovere una concorrenza e capacità di scelta nell’ambito senza diminuire però la qualità dei servizi. Il fine anche in questo caso è di diminuire i prezzi.

Sempre il ministero delle Imprese del Made in Italy ha rilasciato una nota in cui si legge che diverse misure approvate nel ddl Concorrenze hanno riguardato anche il settore energetico, tramite il potenziamento e la pianificazione della rete elettrica nazionale. Via ai contatori intelligenti: “Con lo scopo di favorire il risparimio. La norma è incentrata sulla promozione dell’utilizzo dei contatori intelligenti che serviranno a contenere il prezzo dell’energia elettrica”.