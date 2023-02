Il cardinale Becciu ricevuto in udienza da Papa Francesco

È stato ricevuto da Papa Francesco in udienza. Lui è il Cardinale Angelo Becciu, porporato di 74 anni che è indagato nel pieno di uno scandalo finanziario, nella compravendita di un palazzo a Londra.

Nonostante sia stato sospeso da tutte le attività e da tutti i suoi diritti, è stato lo stesso ricevuto dal Pontefice. Vediamo cosa è successo.

Il Cardinale Becciu dal Papa

È il Cardinale coinvolto in uno scandalo finanziario per la compravendita di un palazzo a Londra. Lui è Giovanni Angelo Becciu, porporato di 74 anni che è stato sospeso da tutte le sue prerogative e diritti dallo scorso 24 settembre 2020. Nonostante tutto, però, è stato ricevuto in udienza da Papa Francesco.

Non è la prima volta che il Santo Padre incontra il cardinale, nonostante questi sia sotto processo. Becciu ha, infatti, mantenuto il titolo cardinalizio, ma risulta comunque imputato per peculato nell’ambito dell’inchiesta legata allo scandalo finanziario per la compravendita del Palazzo londinese.

Da quando è stato rimosso da ogni suo incarico, Papa Francesco ha più volte incontrato Becciu e si sono anche sentiti al telefono diverse volte. Lo scorso 1 aprile del 2021, Francesco si è anche recato in visita a casa dello stesso Cardinale Becciu e, con lui, in occasione della liturgia del Giovedì Santo, nel pieno della Settimana Santa, ha celebrato la liturgia in “Coena Domini”.

Più volte è stato ricevuto dal Pontefice, nonostante i suoi guai giudiziari

Poi, questa mattina, l’ulteriore gesto di Francesco nei suoi confronti, e lo ha ricevuto in udienza. La notizia, già da ieri, stava circolando in Vaticano e su alcune testate locali ed erano in molti ad attendere l’ufficialità della notizia ma, soprattutto, di sapere ora e momento nel quale l’incontro sarebbe avvenuto.

Il suo ministero episcopale è iniziato nel 2001 quando Papa Giovanni Paolo II lo ha nominato nunzio apostolico in Angola, per poi esser ordinato Cardinale, il 1 dicembre di quello stesso anno. Nel 2009 viene trasferito da Papa Benedetto XVI alla nunziatura apostolica di Cuba.

Nell’ottobre 2020, l’avvocato del cardinale George Pell ha chiesto un’indagine internazionale la notizia di alcune indiscrezioni: il cardinale Becciu avrebbe disposto bonifici per circa 700mila euro, inviati in Australia per “comprare” gli accusatori di Pell nel processo per pedofilia. Ma non è stato il solo caso.

Il 3 luglio del 2021, il Presidente del Tribunale di prima istanza della Città del Vaticano decide la disposizione per la citazione a giudizio di alcuni imputati nell’ambito della vicenda legata ad alcuni investimenti finanziari della Segreteria di Stato a Londra.

Fra questi, vi è anche il cardinale Becciu, tra gli accusati per truffa, peculato, abuso d’ufficio, appropriazione indebita, riciclaggio ed autoriciclaggio, corruzione, estorsione. Il processo è iniziato il 27 luglio del 2021 ed è ancora in corso. In esso, il Cardinale Becciu risulta imputato per associazione a delinquere.