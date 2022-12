Il calendario delle pensioni del 2023: ecco tutti gli appuntamenti

By

I giorni bancabili per la pensione cambiano in base a due elemento, ossia se si utilizza il conto corrente postale o quello bancario.

Eccoti seguito il calendario di tutto il 2023 per i pagamenti dei trattamenti pensionistici.

Il calendario delle pensioni del 2023

Il calendario dei pagamenti delle pensioni e quello dei trattamenti assistenziali per il 2023 è già stato definito.

Ciò che adesso accade è il ritorno alle regole presenti prima della pandemia.

Delle norme secondo le quali il pagamento delle pensioni coincidono con il primo giorno bancabile del mese che sta per iniziare.

Cambieranno in base alla presenza di un conto corrente bancario o postale i giorni bancabili.

Per coloro che invece hanno scelto l’accredito in banca, i giorni bancabili sono quelli feriali dal lunedì al venerdì mentre in posta è considerato giorno bancabile anche il sabato.

Ed è per questo motivo che in determinati mesi il pagamento delle pensioni tra banca e poste non coincide.

Ecco quindi nel dettaglio il calendario di tutto il 2023 per l’accredito delle pensioni:

Nel mese di gennaio 2023 le pensioni inizieranno ad essere accreditate dal 3 gennaio sia per le banche che per le Poste;

2023 le pensioni inizieranno ad essere accreditate nel mese di febbraio le pensioni verranno accreditate a partire dal primo febbraio sia per le banche che per le poste;

le pensioni verranno accreditate a partire dal per il mese di marzo le pensioni verranno accreditate dal primo del mese sia per le banche che per le poste;

le pensioni verranno accreditate dal per il mese di aprile le pensioni verranno accreditate il primo giorno del mese per la posta mentre per la banca partiranno dal 3 aprile ;

le pensioni verranno accreditate il mentre per la partiranno dal ; per il mese di maggio le pensioni verranno erogate a partire dal secondo giorno del mese sia per le banche che per le poste ;

le pensioni verranno erogate a partire dal ; il mese di giugno l’accredito avverrà il primo giorno del mese sia per le banche che per poste;

l’accredito avverrà il nel mese di luglio l’accredito avverrà il primo giorno del mese per le Poste e il 3 luglio per le banche ;

l’accredito avverrà il e il ; il mese di agosto l’accredito avverrà il primo giorno del mese sia per le banche che per le poste;

l’accredito avverrà il nel mese di settembre l’accredito avverrà il primo giorno del mese sia per le banche che per le Poste;

l’accredito avverrà il nel mese di ottobre l’accredito avverrà il secondo giorno del mese sia per le banche che per le poste ;

l’accredito avverrà il ; nel mese di novembre l’accredito avverrà il secondo giorno del mese sia per le poste che per la banca;

l’accredito avverrà il sia per le poste che per la banca; per le poste nel mese di dicembre l’accredito avverrà il primo giorno del mese sia per le banche che per le poste.

Com’è possibile notare, a gennaio il pagamento non verrà fatto il primo giorno del mese poiché non è questo il primo giorno bancabile.

Una situazione che non nasce a causa di un errore ma perché durante i primi giorni dell’anno l’Inps ha bisogno di più tempo per portare a termine l’aggiornamento di sistemi informatici.

Delle date che però non valgono per quelli che hanno scelto di farsi accreditare la pensione sul conto corrente.

Per loro infatti continua ad essere utilizzata la modalità secondo la quale il pagamento sarà direzionato in diversi giorni così che non si crei un sovraffollamento negli uffici postali.

Quindi, anche nel 2023, continuerà ad essere portato avanti il ritiro in ordine alfabetico.