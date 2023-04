Il buco dell’ozono si sta riducendo? Quali saranno le conseguenze?

Quella di una probabile riduzione del buco dell’ozono entro il 2040 è sicuramente un’ottima notizia. Appare, infatti, assai probabile che si vada verso una riduzione piuttosto evidente entro i prossimi 15-20 anni.

La riduzione complessiva delle sostanze che hanno portato ad un esile buco dell’ozono secondo gli studi, porterà nel 2040 ad avere un ozono pari al 1980.

Buco dell’ozono, cos’è?

Il buco dell’ozono è una regione dell’atmosfera terrestre dove lo strato di ozono si è rarefatto e quindi la sua densità è diminuita. In questa regione, la quantità di ozono presente è inferiore al livello normale.

Questo fenomeno è stato scoperto negli anni ’80 e si verifica principalmente sopra l’Antartide, ma può estendersi anche ad altre parti del mondo.

Quando si forma il buco dell’ozono?

Il buco dell’ozono si forma durante la primavera antartica quando la temperatura dell’atmosfera si abbassa drasticamente, creando le condizioni ideali per la formazione di composti chimici come i cloro-fluoro-carbonati (CFC) che sono stati ampiamente utilizzati in passato come refrigeranti e propellenti spray.

Questi composti, una volta rilasciati nell’atmosfera, possono danneggiare lo strato di ozono, distruggendolo e provocando la formazione del buco.

Cosa provoca la riduzione dell’ozono

La riduzione dello strato di ozono può causare un aumento della radiazione UV nociva sulla Terra.

Di conseguenza, come per altro sperimentato, si avrebbe un aumento del rischio di cancro della pelle, cataratta e danni al sistema immunitario degli organismi viventi.

Conseguenze dirette sull’ambiente

Il buco dell’ozono ha diverse conseguenze negative sull’ambiente e sulla salute umana. Tra le conseguenze principali, possiamo elencare queste:

Aumento della radiazione UV nociva: La riduzione dello strato di ozono consente all’aumento della radiazione ultravioletta (UV) di raggiungere la superficie terrestre. L’eccessiva esposizione alla radiazione UV può causare danni alla pelle, aumentare il rischio di cancro alla pelle e causare danni agli occhi.

La riduzione dello strato di ozono consente all'aumento della radiazione ultravioletta (UV) di raggiungere la superficie terrestre. L'eccessiva esposizione alla radiazione UV può causare danni alla pelle, aumentare il rischio di cancro alla pelle e causare danni agli occhi. Impatto sulla salute umana: La radiazione UV può anche avere un impatto negativo sulla salute umana, danneggiando il sistema immunitario e aumentando il rischio di malattie come la cataratta.

La radiazione UV può anche avere un impatto negativo sulla salute umana, danneggiando il sistema immunitario e aumentando il rischio di malattie come la cataratta. Impatto sulle piante e gli animali: La radiazione UV può danneggiare le piante, riducendo la loro capacità di fotosintesi e aumentando la loro suscettibilità alle malattie. Inoltre, la riduzione dello strato di ozono può avere un impatto negativo sulla vita marina, come sui pesci e sulle alghe, e sui mammiferi terrestri, come sui poliari.

Impatto sul clima: La riduzione dello strato di ozono può influire sul clima globale, aumentando la temperatura atmosferica e alterando i modelli di circolazione dell'aria.

Buco dell’ozono, 2040 anno della rinascita?

Secondo le previsioni della comunità scientifica, il buco dell’ozono si sta lentamente riparando grazie alle misure adottate a livello internazionale per limitare l’uso di sostanze chimiche che danneggiano l’ozono.

Tuttavia, il completamento del recupero dello strato di ozono potrebbe richiedere ancora diverse decadi, poiché le sostanze chimiche che lo danneggiano hanno un’elevata persistenza nell’atmosfera.

Nel 2018 si pensava al 2060

La previsione del 2018 del Panello di valutazione scientifica dell’Ozono delle Nazioni Unite (UNEP), indicava che il buco dell’ozono potrebbe essere completamente riparato entro il 2060 circa.

Tuttavia, questa previsione, si leggeva nel documento, sarebbe potuta variare a seconda delle misure adottate dai governi e della riduzione dell’uso delle sostanze chimiche che danneggiano l’ozono. E così è stato.

Nel 2023 nuova previsione: 2040!

Secondo recenti studi, le politiche di contrasto adottate a livello complessivo porteranno un miglioramento evidente già entro due decadi, con possibilità di chiudere quasi totalmente il buco dell’ozono entro, appunto, il 2040.

Problemi ambientali

È importante notare che il buco dell’ozono non è una minaccia isolata, ma fa parte di un più ampio problema ambientale legato al cambiamento climatico globale.

La riduzione delle emissioni di gas serra e l’adozione di pratiche sostenibili a livello globale sono quindi essenziali per prevenire ulteriori danni all’ambiente e alla salute umana.

Rapporto clima e buco dell’ozono

Il buco dell’ozono può incidere sul clima globale in diversi modi. Quando lo strato di ozono si assottiglia, permette all’aumento di radiazione ultravioletta (UV) di raggiungere la superficie terrestre.

Tra le conseguenze più dirette, quella, senza dubbio, di un riscaldamento locale della superficie terrestre.

Tuttavia, l’effetto del buco dell’ozono sul clima è complesso e dipende anche da altri fattori.

Circolazione dell’aria

La riduzione dello strato di ozono può infatti influenzare la circolazione dell’aria nell’atmosfera, modificando i modelli di vento e la distribuzione delle temperature a livello globale.

Ad esempio, il riscaldamento della superficie terrestre causato dalla riduzione dello strato di ozono sopra l’Antartide può influenzare la circolazione atmosferica dell’emisfero sud.

Una situazione che, di fatto, potrebbe causare un aumento delle temperature nell’Oceano Australe e cambiando i modelli di precipitazione in diverse parti del mondo.

Una diversa distribuzione del vapore acqueo

Inoltre, la riduzione dello strato di ozono può alterare la distribuzione del vapore acqueo nell’atmosfera, che è un gas a effetto serra. La diminuzione dello strato di ozono può quindi contribuire ad aumentare l’effetto serra, causando un ulteriore riscaldamento globale.

Buco dell’ozono non è il problema principale

Tuttavia, è importante notare che il contributo del che la riduzione dell’ozono da al cambiamento climatico globale è relativamente piccolo rispetto alle emissioni di gas serra prodotte dalle attività umane, come l’industria e il trasporto. Il recupero dello strato di ozono è comunque importante per prevenire danni all’ambiente e alla salute umana causati dall’eccessiva esposizione alla radiazione UV.