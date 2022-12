Il “Bisht” di Messi diventa un trofeo, offerto un milione di euro

La famosa tunica usata da Messi durante la premiazione del mondiale ha suscitato l’interesse di un parlamentare dell’Oman che ha ammesso di essere disposto a sborsare un milione di dollari per averla.



La famosa mantellina indossata da Leo Messi durante la premiazione per la coppa del mondo è diventato un vero e proprio caso.

Il “bisht” è un capo prestigioso nei paesi del Golfo Persico ed il numero 10 argentino ha deciso di indossarlo per omaggiare il paese che ha ospitato il campionato del mondo.



Intervistato da The National, Ahmed Al Barwani, un parlamentare dell’Oman nonché avvocato, ha ammesso di essere disposto a sborsare una cifra considerevole pur di avere il prestigioso indumento indossato dal capitano dell‘Albiceleste.

Ahmed Al Barwani non si è posto limiti partendo da una base di un milione di dollari ma con la possibilità di andare anche oltre qualora ce ne fosse bisogno.



🚨 Lionel Messi offered $1 million for bisht he wore while lifting the World Cup pic.twitter.com/qyRH3xsH3p — SPORTbible (@sportbible) December 23, 2022

Il “Bisht” di Messi vale un milione dollari: arriva l’offerta ufficiale

Di sicuro non ha bisogno di fare cassa Leo Messi, ora però il fenomeno argentino dovrà decidere se accettare la proposta di Al Barwani o meno.

La Pulce, con la conquista del mondiale, ha ulteriormente arricchito il proprio palmares diventando a tutti gli effetti l’erede di Diego Armando Maradona.

“Dal Sultanato dell’Oman mi congratulo con te per aver vinto la Coppa del Mondo. Il Bisht arabo, simbolo di magnanimità e saggezza: ti sto offrendo 1 milione di dollari in cambio di quel bisht”



Queste le parole di Al Barwani che ha assistito alla finale dalla tribuna gustandosi la premiazione ed il momento in cui l’argentino ha indossato questo prestigioso capo.

“Ero allo stadio ad assistere dal vivo a quel momento in cui l’emiro del Qatar ha dato il Bisht a Messi. Questo momento ha detto al mondo che eravamo lì e questa è la nostra cultura. Questo torneo è stato motivo di orgoglio e ha evidenziato che gli arabi sono uniti”.

Dietro a questa offerta c’è quindi altro oltre all’affetto verso Messi; il bisht infatti simboleggia la cultura araba e l’avvocato dell’Oman vorrebbe conservare nel proprio armadio un oggetto unico che rimarrò per sempre nella storia del calcio e nella cultura dei paesi Arabi, la scelta ora è tutta di Leo Messi.