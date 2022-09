Il Bayern Monaco supera il Barcellona, altro show di Sanè!

By

Secondo 2-0 consecutivo in questa Champions League per il Bayern Monaco, dopo l’Inter è il Barcellona a cadere sotto i colpi della corazzata bavarese che mette la freccia già dopo due giornate portandosi a quota 6 punti nel Gruppo C.



Continua a volare il Bayern Monaco di Nagelsmann che supera nettamente anche il Barcellona nella super sfida del martedì di Champions League.

I bavaresi soffrono tanto nel primo tempo ma con il colpo di testa di Lucas Hernandez ed il solito gran gol di Sanè volano in vetta alla classifica del gruppo C.

Nonostante l’addio di Robert Lewandowski il Bayern Monaco dimostra ancora una volta di essere una vera e propria corazzata candidandosi prepotentemente come una delle favorite assolute per questa edizione della Champions League.

Risultato positivo per l‘Inter che ora si giocherà le proprie chance nel doppio confronto contro i blaugrana prima di andare a sfidare i bavaresi proprio all’Allianz Arena di Monaco di Baviera.





Super Sanè trascina il Bayern Monaco

L’addio di Robert Lewandowski non ha penalizzato le prestazioni del Bayern Monaco che anzi da l’idea di essere ancora più devastante e affamato rispetto alle ultime stagioni.

Il tridente composto da Mane, Sane e Muller gira alla perfezione ed anche il Barcellona è caduto sotto i colpi dei bavaresi.



Il Barcellona di Xavi gioca un grande primo tempo con Robert Lewandowski che in più occasioni va vicino al gol del possibile vantaggio.

Come al solito però la Champions League non perdona e si dimostra ancora una volta fatale nei dettagli, il Bayern Monaco riesce a sbloccarla con il colpo di testa di Lucas Hernandez e qualche minuto dopo trova il gol del definitivo 2-0 grazie al solito Leroy Sane.

Il numero 10 dei tedeschi è in una condizione di forma straripante ed in questo avvio di stagione sta prendendo letteralmente in mano la squadra campione di Germania.

Il Bayern Monaco sembra lanciassimo verso il primo posto nel Gruppo C con Inter e Barcellona che appaiate a quota 3 punti si giocheranno la qualificazione nei prossimi due scontri diretti consecutivi.

I catalani hanno tanta qualità ma anche ieri sera hanno evidenziato tante lacune difensive che fanno ben sperare per il club italiano.

Per la sfida contro gli spagnoli l’Inter dovrebbe recuperare Romelu Lukaku che proverà a trascinare i nerazzurri verso una difficilissima qualificazione agli ottavi di finale di questa Champions League.