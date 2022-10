Il Barcellona ospita l’Inter, Inzaghi conferma Calhanoglu in regia

L’Inter di Simone Inzaghi vola in Spagna per affrontare il Barcellona nella quarta giornata del Girone C di Champions League. Il Bayern domina la classifica con nerazzurri e blaugrana che si giocano il secondo posto in una sfida fondamentale, a San Siro ha deciso un gol di Hakan Calhanoglu.



Dopo la bella vittoria di San Siro l’Inter sembra aver cambiato marcia trionfando anche al Mapei Stadium contro il Sassuolo, questa sera i ragazzi di Inzaghi sono pronti a gettare il cuore oltre l’ostacolo con l’obiettivo di uscire almeno con un punto dalla bolgia del Camp Nou.

Xavi ha caricato l’ambiente in conferenza stampa, il Barcellona ha assolutamente bisogno di conquistare tre punti per giocarsi fino in fondo la qualificazione agli ottavi di finale, l’arbitro della sfida sarà l’esperto fischietto polacco Szymon Marciniak.

Inter con il 3-5-2, Dzeko confermato in coppia con Lautaro Martinez

Dopo la doppietta decisiva contro il Sassuolo sarà ancora Edin Dzeko a cercare di trascinare l‘Inter nella trasferta di Barcellona, il bosniaco è in netto vantaggio su Correa per una maglia da titolare al fianco di Lautaro Martinez.

Ancora non disponibile Lukaku che è tornato a lavorare parzialmente con i compagni nella speranza di rientrare tra i convocati per la sfida del 22 ottobre contro la Fiorentina.



Inzaghi conferma Onana tra i pali con De Vrij, Skriniar e Bastoni a comporre la consolidata linea difensiva.

Senza Marcelo Brozovic il ruolo di regista sarà affidato ancora una volta a Calhanoglu con Asllani che partirà dalla panchina.

Barella e Mkhitaryan saranno le mezze ali con Dumfries e Dimarco sulle corsie laterali, il numero 32 sembra favorito su Gosens che continua a non convincere il tecnico piacentino.

In attacco panchina iniziale per Correa con la fisicità di Dzeko a fianco di Lautaro Martinez, il numero 10 è ancora alla ricerca del suo primo gol stagionale con la maglia nerazzurra.

4-3-3 per il Barcellona, Raphinha favorito su Ansu Fati

Non dovrebbero esserci grandi novità in casa Barcellona con Xavi che metterà in campo il suo solito 4-3-3 molto offensivo.

Ter Stegen tra i pali, Sergi Roberto, Piquè, Eric Garcia e Balde in difesa con Busquets, Gavi e Pedri a supporto del tridente offensivo composto da Dembele, Raphinha e Lewandowski.



Nella gara di andata Xavi ha sottolineato come l’arbitro abbia nettamente condizionato il risultato, il tecnico spagnolo stasera si aspetta una reazione d’orgoglio da parte della squadra che si gioca tutto nella sfida del Camp Nou.

Barcellona-Inter, statistiche

La sconfitta del Barcellona a San Siro è stata la seconda in assoluta per i blaugrana nei confronti diretti contro i nerazzurri, nessuna squadra italiana ha mai sconfitto due volte il Barcellona nella stessa edizione della Champions League.

L’Inter ha sempre perso al Camp Nou nei cinque precedenti trovando soltanto un gol con Lautaro Martinez nell’ottobre del 2019.

Il Barcellona ha subito solo una sconfitta interna nelle ultime 17 partite disputate contro una squadra italiana, lo 0-3 con cui la Juventus di Pirlo si era imposta nel dicembre del 2020.

L’ultima vittoria in trasferta dell’Inter contro una squadra spagnola risale al 2004 quando i nerazzurri vinsero 1-5 sul campo del Valencia, da allora ha perso sette delle ultime otto partite giocate in Spagna.