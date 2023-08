Il bambino muore poche ore dopo la nascita: la Procura apre un’inchiesta

Il piccolo era nato con un parto cesareo d’urgenza. All’inizio sembrava andato tutto per il verso giusto, ma poi è arrivata la tragica notizia.

Un’emorragia avrebbe strappato alla vita il bambino appena nato che pesava soltanto 1,2kg. Cerchiamo di capire cosa è successo.

La morte del bambino dopo il parto

Il parto d’urgenza dopo che la sua mamma era stata ricoverata proprio per farlo nascere. All’inizio sembrava esser andato tutto bene lì, all’ospedale “Santissima Annunziata” di Chieti, tanto che era stato anche appeso il canonico e classico fiocco azzurro per annunciare la venuta al mondo del piccolo.

È vero, un parto cesareo d’urgenza ed il bambino che pesava soltanto 1,2 kg. Ma, come dicevamo, all’inizio, tutto sembrava andato liscio. Ma la vita di questo bambino è durata soltanto poche ore. Il piccolo, infatti, è morto poco dopo la sua nascita.

Alla terribile notizia, per la famiglia è scoppiato il dramma e, ora, la Procura della città abruzzese, dove il bambino è nato, vuole fare chiarezza e capire cosa effettivamente sia successo in quell’ospedale e, perché, il piccolo sia morto poche ore dopo la sua nascita.

Per questo motivo è stata aperta, infatti, un’inchiesta per accertare se la gestione di tutto ciò che concerne il parto, dal ricovero urgente della mamma sino alla nascita del piccolo, sia stata effettuata o meno senza negligenze.

Il piccolo è morto 24 ore dopo esser venuto alla luce. La procura ha deciso di approfondire l’indagine dopo la segnalazione interna pervenuta dagli stessi medici dell’ospedale dove è avvenuto il parto. Al momento, il fascicolo è stato aperto contro ignoti ed è stato lo stesso magistrato di turno a disporre l’autopsia sul corpo del bambino, affinchè possano esser chiarite, quanto meno, le cause del suo decesso.

La procura ha aperto un’inchiesta

Stando alle notizie diffuse, la mamma del piccolo era all’ottavo mese di gravidanza e, da poco, aveva eseguito un tracciato all’ospedale di Sulmona. Successivamente il ricovero e la degenza della donna in ospedale, perché si trovava in pre termine e non in travaglio. Qui i sanitari operanti avrebbero atteso la maturità polmonare per poi procedere con il parto cesareo.

All’inizio, tutto sembrava esser andato per il verso giusto fino a poche ore dopo la nascita, quando il bambino avrebbe accusato un’emorragia che non gli avrebbe lasciato scampo. Le complicanze post parto non è ancora chiaro siano state dovute o meno ad un’infezione. Queste hanno portato al decesso del piccolo.

La procura, come dicevamo, dopo la segnalazione interna pervenuta dagli stessi medici del nosocomio, ha deciso di aprire l’inchiesta al momento contro ignoti. Sarà solo dopo l’autopsia che verrà effettuata sul corpo del piccolo, che si avranno le prime risposte sulla sua morte.