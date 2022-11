By

Il mistero incombe ancora sulle circostanze che hanno portato alla morte di quattro studenti universitari in Idaho quasi 10 giorni fa.

Stacy Chapin, 20 anni, Kaylee Goncalves, 21 anni, Xana Kernodle, 20 anni e Madison Mogen di 21 sono stati trovati morti il 13 novembre. Le vittime sono state accoltellate, secondo il medico legale. L’arma del delitto non è stata ancora trovata dalla polizia e nessun sospetto è stato ancora arrestato, secondo quanto riporta la CNN.

Idaho, uccisi quattro studenti: ancora mistero sulla loro morte

I quattro giovani adulti erano nella casa che condividevano fuori dal campus dell’Università dell’Idaho nella città di Moscow. Gli investigatori hanno iniziato a ricostruire la catena di eventi che ha portato alla morte dei quattro studenti.

Stacy Chapin e Xana Kernodle hanno partecipato a una festa presso la residenza della confraternita Sigma Chi tra le 20:00 e le 21:00 di sabato sera, il giorno prima che i loro corpi venissero scoperti.

Kaylee Goncalves e Madison Mogen erano in un bar sportivo locale tra le 22:00 di sabato sera e l’1:30 di domenica mattina. I due coinquilini hanno, quindi, ordinato cibo da un camioncino presente in strada.

Hanno aspettato circa 10 minuti per avere quanto ordinato, parlando tra loro e con altre persone nel pressi del camion. Il responsabile del camion ha detto alla CNN che non sembravano preoccupati, angosciati o in pericolo.

Kaylee Goncalves e Madison Mogen sono stati accompagnati a casa da una persona e sono arrivati intorno all’1:45. La polizia non credono che l’autista sia coinvolto nella morte degli studenti.

Cosa ha comunicato la polizia sugli omicidi

Le quattro vittime erano tutte a casa intorno all’1:45 di domenica mattina. Una chiamata al 911 è stata fatta poco prima di mezzogiorno di domenica. La polizia che ha risposto alla chiamata ha trovato i quattro studenti morti. All’arrivo degli agenti non c’erano segni di effrazione.

Altre due persone erano in casa e probabilmente stavano dormendo durante l’attacco. Non sono stati feriti e la polizia non crede che siano coinvolti nell’omicidio.

Alcune delle vittime avevano ferite che mostravano il tentativo di difendersi e non c’erano segni di violenza sessuale, secondo le ultime informazioni della polizia.

Le autorità non ha specificato l’identità della persona che ha contattato i servizi di emergenza sanitaria, dicendo solo che la chiamata è stata effettuata dal telefono di uno dei coinquilini sopravvissuti. La persona che ha effettuato la chiamata, tuttavia, non è un sospetto.

In casa è stato trovato anche un cane. “Non è stato ferito ed è stato trasportato a un centro di assistenza per animali prima di essere consegnato a una persona responsabile“, ha detto il dipartimento di polizia di Moscow in un post su Facebook.