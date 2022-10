Ida Platano, l’avete mai vista prima di UeD? Senza i ritocchini era un’altra | FOTO

Ida Platano fa sempre parlare di sé da quando partecipa a Uomini e Donne Over, il dating show in onda su Canale 5. Ogni volta, ne succedono di tutti i colori quando ci è di mezzo la dama, anche nelle nuove puntate spesso è al centro dell’attenzione. Ma ve la ricordate prima del programma? Ecco com’era.

Una delle vecchie conoscenze del Trono Over di Uomini e Donne è, sicuramente, Ida Platano, che non passa di certo inosservata. Siciliana doc, Ida ha avuto una lunga relazione con Riccardo Guarneri che, durante la scorsa edizione del programma, è tornato in studio ma non per corteggiare lei.

Insomma, Ida tra un cavaliere e l’altro cerca ancora una volta il suo vero amore, ma lo sapete com’era la dama prima di arrivare al dating show? Anche lei ha ceduto a qualche ritocchino...scopriamo quale!

Ida Platano prima di Uomini e Donne: ecco com’era

Ida Platano è una delle protagoniste più in vista di Uomini e Donne Over, dove dopo diverse frequentazioni lasciò il programma insieme a Riccardo Guarnieri, con il quale sembrava potesse esserci il lieto fine.

Purtroppo, dopo qualche tempo la loro relazione non è durata, anche se lui è tornato in trasmissione provocando non poche volte la dama.

Ida è ancora protagonista nel programma di Maria De Filippi, bella e sensuale come sempre, ma in molti hanno notato la differenza con il suo aspetto fisico prima di partecipare al programma di Canale 5.

Si suppone, infatti, che Ida sia ricorsa alla chirurgia plastica per qualche ritocchino, modificando qualche aspetto del suo viso che la facesse sembrare più giovane.

Sui social è lei stessa ad aver condiviso tempo fa una foto in cui si trovava nello studio di Giacomo Urtis, il famoso chirurgo dei vip. Secondo alcune fonti, Ida avrebbe scelto un trattamento multivitaminico con collagene, per ringiovanire un po’ la sua pelle.

Inoltre, guardando le sue foto passate rispetto al presente, alcuni pensano che Ida non si sia fermata a soli lifting, ma sembra che anche le sue labbra siano diventate molto più voluminose. Anche il seno sembra diverso, in molti hanno pensato che Ida sia anche intervenuta anche per aumentare qualche taglia.

Voi che ne pensate? In ogni caso, la dama continua ad essere molto bella e soprattutto contesa all’interno dello studio di Maria De Filippi.

Ida Platano, cosa succede con Alessandro Vicinanza?

Ritocchini o no, Ida è ancora protagonista del Trono Over in queste settimane e il dibattito sulle sue scelte è aperto, soprattutto tra gli opinionisti dello show, Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Ida infatti sembra stia frequentando Alessandro Vicinanza, una sua vecchia conoscenza di Uomini e Donne. Già si parlava della loro possibile frequentazione durante le puntate del programma, ma ora anche l’esperta di gossip Deianira Marzano ha alimentato il gossip.

L’influencer ha condiviso una foto in cui si vedono Alessandro e Ida insieme a cena, paparazzati da alcuni fan mentre passavano la serata insieme.

Un incontro all’apparenza innocuo, ma cosa c’è davvero tra i due? Le domande sono tante, soprattutto perché Alessandro in una puntata recente si è dichiarato a Roberta Di Padua, che è tornata in studio.

Vicinanza, infatti, ha espresso il suo interesse per la dama, invitandola a ballare insieme una serie di volte.

Un colpo di scena che ha sconvolto molte persone, visto che la settimana scorsa Alessandro aveva dichiarato di pensare ancora a Ida e poi sono uscite fuori le foto di entrambi insieme.

Come si evolverà la situazione tra Ida e Alessandro? Faranno ancora parlare di loro? Staremo a vedere cosa succederà.