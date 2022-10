Ida Platano di UeD pazza di lui, scatta il bacio: Riccardo demoralizzato | VIDEO

La dama di Uomini e Donne Ida Platano sembra essere pazza di lui a tal punto di baciarlo in pubblico. Ecco di chi si tratta.

Uomini e Donne è un programma televisivo che cerca, in ogni sua puntata, di far conoscere a chiunque abbia voglia di trovare il prossimo partner con cui potrà vivere una storia d’amore.

Il format è cambiato, rispetto alle sue prime edizioni a partire dai primi anni 2000, quando un uomo di mezza età mise a disposizione per chi si sarebbe presentato al suo cospetto. Questa lei sarebbe diventata la sua fidanzata e le avrebbe donato un preziosissimo anello.

Uomini e Donne: Ida Platano impazzita per lui

A questo punto dato il successo della nuova strada che stava prendendo il programma, gli autori e Maria De Filippi hanno mantenuto questa formula dando vita ai tronisti e ai corteggiatori per poi qualche anno dopo dare spazio anche al trono over.

A questo trono partecipano coloro che hanno superato i 30-35 anni d’età e all’interno abbiamo anche la presenza di gente molto anziana che cerca di passare i restanti anni della sua vita in compagnia di qualcuno che possa allietare le sue giornate.

Negli ultimi anni, una dama sta facendo parlare di sé, stiamo parlando di Ida Platano che all’interno del programma ha conosciuto il suo ex fidanzato, Riccardo Guarnieri con il quale ha avuto un rapporto molto complicato.

I due hanno anche partecipato alla trasmissione Temptation Island e proprio per consolare Ida sull’isola delle tentazioni fece capolino Gemma Galgani, dama storica del trono over, che asciugò le lacrime di Ida per via del comportamento di Riccardo.

Dopo che si sono rimessi assieme, Ida e Riccardo si sono nuovamente lasciati e nella scorsa stagione di Uomini e Donne, l’uomo si era mostrato molto impetuoso e ribelle a tal punto che anche la stessa conduttrice non riusciva a domarlo e difendeva sempre Ida Platano.

Quest’anno, i due stanno cercando di riavvicinarsi ma ogni volta c’è un problema che non fa si che la loro storia vada avanti e a mettersi tra loro c’è anche un nuovo cavaliere che sembra aver conquistato il cuore della donna.

La confessione del cavaliere

Il suo nome è Claudio, un napoletano di 38 anni che ha ammesso di avere un certo fascino sulle donne mature e di aver avuto nel corso della sua vita una relazione con una donna di 51 anni.

Secondo Tina Cipollari, opinionista del programma, Claudio sarebbe nel programma non per trovare l’amore, con delle donne più grandi di lui come ha ammesso ma solo per trovare fama e soldi e che il suo comportamento è tutto calcolato per far parlare di sé.

Ida però sembra credere all’uomo e quindi ha deciso di frequentarlo e sembra essere molto presa a tal punto che tra i due pare ci sia stato un bacio come lo stesso ha ammesso all’interno della trasmissione. Claudio ha dichiarato:

“Diciamo ci siamo anche baciati…ci siamo messi…sai…per non farci notare perché c’erano delle persone che la volevano comunque fotografare. A Roma, si, era molto romantico. Quindi siamo partiti piano piano poi dopo ho sdrammatizzato da buon napoletano, l’ho fatta stara a suo agio. C’è stato più di un bacio, ho chiesto anche al taxista di sbagliare strada giusto per avere più tempo”.

Questa la dichiarazione di Claudio dopo che Gianni Sperti, altro opinionista del programma gli ha chiesto cosa fosse accaduto e la donna non ha smentito le sue parole e ha annuito sorridendo al suo pretendente.

Cosa vuol dire più di un bacio ?😱#uominiedonne pic.twitter.com/k4S1WqrxT2 — Ginevra (@Ginevracasalin) October 15, 2022

Però non è stato specificato cosa il cavaliere ha voluto dire con la parola “più di un bacio” ma di certo sarà stato qualcosa che ha travolto sia Claudio e Ida nel vortice della passione da cui la donna sembra non essere intenzionata ad uscirne.