Ida Platano di UeD, l’avete mai vista a 30 anni? Chili in meno e senza botox | FOTO

Ida Platano a 30 anni, com’era? Per rispondere a questa domanda vi basterà semplicemente guardare le foto. Il prima e dopo vi sorprenderà.

La famosa star di Uomini e Donne, oggi, a 42 anni, è uno schianto di donna ma da giovane l’avete mai vista? Che trasformazione!

Ida Platano, la star di UeD pronta a rinascere

Ida Platano ha cambiato vita e il merito è anche (non solo) di Maria De Filippi. Da quando ha avuto la possibilità di frequentare la corte della famosa signora di Canale 5, la dama bresciana si è ritrovata catapultata in una serie di avventure sentimentali che non sempre le hanno strappato un sorriso.

Chi non ricorda la sua favola, senza lieto fine, con Riccardo Guarnieri? I due, tra alti e bassi sono durati fuori dalla trasmissione, all’incirca 3 anni. Non solo a UeD, ma pure a Temptation Island, i due hanno messo alla prova il loro amore ma tante situazioni li hanno portati ad allontanarsi.

Oggi, Ida, ha voltato pagina e da qualche settimana sta vivendo un nuovo capitolo della sua vita insieme ad Alessandro Vicinanza. Il campano e la bresciana, sebbene inizialmente non avevano convinto tutti, con il loro amore, adesso stanno facendo ricredere il pubblico.

Ida è felice e si vede. Il sorriso che sempre l’ha contraddistinta ma che per un po’ aveva lasciato il posto a lacrime e broncio, è ritornato.

Il pubblico non potrebbe essere più felice per lei. Ida è senza dubbio una donna molto bella, tra le più affascinanti che il parterre femminile abbia ospitato. Ma l’avete mai vista a 30 anni? Che trasformazione incredibile!

La trasformazione della bellissima dama di UeD

Ida Platano è una 40enne davvero affascinante. Capelli lunghi sempre in ordine (d’altronde è una parrucchiera!), abiti alla moda che mettono in evidenza il suo fisico tonico e filiforme, pelle ambrata e labbra carnose: è una bambola!

Non facciamo alcuna fatica a capire perché, prima Riccardo e poi Alessandro, abbiano perso la testa per lei. La bresciana porta benissimo i suoi 42 anni, sembra una ragazzina. E del suo fisico, ne vogliamo parlare? Farebbe invidia a una diciottenne.

Eppure, qualche anno fa, la star di UeD era completamente diversa. Voi la ricordate? Quando è entrata a far parte del parterre femminile di UeD, la dama bresciana era ancora nei beati “enta”.

Se facciamo un confronto tra la Ida del passato e quella presente, la trasformazione è evidente. Qualche anno fa, la parrucchiera bresciana aveva un viso più paffutello ma un corpo mingherlino, labbra meno carnose e seno meno prorompente.

Era ugualmente bellissima ma sicuramente diversa da adesso. Lei stessa ha ammesso di non denigrare la chirurgia estetica e per sua confessione, ha dichiarato di essersi sottoposta a diversi ritocchini.

Qualche tempo fa, si è mostrata sul suo profilo Instagram insieme al chirurgo dei vip, Giacomo Urtis. La dama si è rivolto a lui per aumentare di qualche taglia il seno. Ha eseguito un ottimo lavoro l’ex gieffino che ha donato un generoso décolleté alla bella signora di UeD.

Pare che la bresciana abbia rimpolpato anche gli zigomi e le labbra ma in questi ultimi casi, di tratta di supposizioni che girano sul web. In ogni caso, sia prima che dopo, Ida è uno spettacolo per gli occhi. Da quando ha chiuso la sua relazione con Riccardo Guarnieri, è rifiorita.

Sembra una persona diversa la Platano. Alessandro Vicinanza le ha donato una luce nuova, diversa. L’amore la rende più bella e tutto il suo splendore è evidente. Il pubblico concorda sul fatto che la parrucchiera bresciana è una delle donne più belle entrate a far parte della corte di Maria De Filippi. Non solo la bellezza, ma anche la sua semplicità, la rendono meravigliosa agli occhi di chi la guarda.