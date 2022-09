Ida Platano, colpo di scena a UeD: esce proprio insieme a lui | Neanche Maria se l’aspettava

Una delle protagoniste indiscusse del trono Over di Uomini e Donne è, assolutamente, Ida Platano, la dama che da anni abbiamo imparato a conoscere. Durante una delle puntate di questa settimana, Ida ha sconvolto tutti, uscendo con un nome già conosciuto. Scopriamo di chi stiamo parlando.

Bella, sensuale, sensibile: Ida Platano è una delle dame storiche di Uomini e Donne Over, il programma condotto da Maria De Filippi, di cui ormai fa parte da anni. Ida crede ancora nel vero amore, nonostante le diverse delusioni ricevute, ecco perché è ancora lì a cercare l’uomo giusto per lei.

La nuova stagione del dating show è ormai iniziata, con l’inizio dell’autunno, e Ida già sciocca tutti con una decisione che neanche la conduttrice si sarebbe mai aspettata. Ecco cosa ha fatto nelle ultime registrazioni del programma.

Ida Platano e la scelta shock: ecco con chi ha deciso di uscire

Ida Platano, dama di Uomini e Donne ormai consolidata, conosciuta principalmente dal pubblico del dating show per la sua storia travagliata con Riccardo Guarnieri, con il quale ha anche partecipato a un’edizione di Temptation Island.

Oggi, la storia con Riccardo sembra finita, anche se negli ultimi mesi i due pare si siano visti e sentiti, ma le cose tra loro non sono mai tornate alla normalità.

Ida è di nuovo protagonista delle puntate di Uomini e Donne Over, dove Maria De Filippi è ancora una volta pronta ad assistere alle sue decisioni, ma stavolta neanche lei era pronta.

Infatti, durante una delle ultime puntate andate in onda su Canale 5, c’è stato un riavvicinamento importante tra Ida e un suo ex del programma.

No, non parliamo di Riccardo, anche se non è chiaro se tra i due questo ritorno di fiamma sia vero o no, ma di un altro cavaliere dello show: Alessandro Vicinanza.

Ebbene sì, i due hanno rivelato che nell’ultimo periodo si sono sentiti e parlati. Dopo un abbraccio molto intimo che c’è stato durante un’altra registrazione, Ida ha accettato l’invito a cena di Alessandro.

La coppia è uscita insieme e, secondo le loro parole, si è divertita a stare insieme trascorrendo una serata spensierata. Alle spalle, quindi, tutti i problemi avuti in precedenza, la distanza, il trasferimento di Vicinanza da Ida e tanti altri ostacoli trovati in precedenza.

Armando Incarnato e Gianni scioccati dalla notizia

Come spesso capita quando si tratta di Ida Platano, il cavaliere Armando Incarnato ha avuto da ridire sulla scelta di Ida.

Lui, insieme a Gianni Sperti, è rimasto scioccato da questa rivelazione, visto il passato che hanno avuto la dama e Vicinanza. Ma Maria, riprendendo le parole di Ida, ha specificato che tra i due non ci sono ancora intenzioni serie.

Ida ha voluto semplicemente passare una serata diversa con Alessandro, senza pensare a niente e, soprattutto, senza pensare al futuro.

Come procederà questa vicenda tra Ida e Alessandro? Continueranno a vedersi? Tornerà la passione tra loro? Staremo a vedere.