Ida Platano, avete visto dove vive la dama di UeD? Una dimora infinita | FOTO

Ida Platano, la star indiscussa di Uomini e Donne vive in una casa da sogno. L’avete mai vista? Ve la mostriamo noi. Ecco la sua splendida dimora.

La parrucchiera bresciana, star del dating show di Canale 5, vive in un’abitazione che è davvero uno spettacolo. Il suo appartamento sembra un lussuoso resort. Vi mostriamo qualche dettaglio che vi lascerà senza parole.

Ida Platano, regina della corte mariana

Ormai quasi tutte le puntate e le registrazioni di Uomini e Donne ruotano intorno a Ida Platano. La parrucchiera bresciana, che più di quattro anni fa è entrata in punta di piedi alla corte mariana, oggi occupa un posto di rilievo in trasmissione.

Se fino a qualche tempo fa tutti pensavano che Gemma Galgani, la sua migliore amica, continuasse a rimanere per sempre la star di Uomini e Donne, il popolo del web si è dovuto ricredere: è oggi la parrucchiera di Brescia a essere la star indiscussa del salotto dei sentimenti di Canale 5.

Lei, con le sue turbolente relazioni sentimentali, con le sue fiamme vecchie e nuove e i triangoli amorosi di cui è protagonista, attira la curiosità dei fan della trasmissione che non vedono l’ora di scoprire nuovi scoop succulenti sul conto della protagonista di Uomini e Donne.

A proposito della Platano, avete visto dove vive? In una casa da sogno. Ecco qualche dettaglio della sua maestosa abitazione. Che spettacolo!

La bellissima casa della protagonista di UeD

Ida Platano continua a far parlare di sé. Da quando è iniziata la nuova stagione di Uomini e Donne continua ad essere lei, come negli anni passati, la protagonista indiscussa del salotto dell’amore di Canale 5.

Sembra aver messo davvero un punto, stavolta, al suo passato con Riccardo Guarnieri. La bella parrucchiera è intenzionata ad approfondire la conoscenza con Alessandro Vicinanza, sua vecchia fiamma.

Come abbiamo potuto notare in queste ultime puntate, tra di loro inizialmente sembrava essere tornato il sereno ma oggi c’è di nuovo guerra: i due non riescono a trovare un punto d’accordo.

Ida fa parlare di sé non solo per la sua vita sentimentale ma anche per quella più intima, vissuta lontano dalle telecamere di Canale 5. In più occasioni lei, che ormai è una star dei social, si espone parlando anche della sua quotidianità e dell’amore per suo figlio Samuele con il quale vive.

A proposito di questo, avete mai visto la sua abitazione? Davvero bellissima. L’affascinate parrucchiera di origini siciliane vive da sempre a Brescia dove ha un salone di bellezza, tra l’altro molto conosciuto.

Poco distante dal luogo di lavoro c’è anche la sua bellissima casa. La possiamo vedere e conoscere grazie anche ai diversi scatti social pubblicati sul suo profilo Instagram dalla dama di Uomini e Donne.

In molte fotografie postate sulla sua pagina Instagram, la vediamo infatti in vari ambienti della sua bellissima casa. Ciò che possiamo notare, grazie al famoso social network, è che Ida ha un’abitazione molto grande, un appartamento con un arredamento moderno e chic, con qualche dettaglio classico che non manca mai e che rende la sua abitazione elegante e raffinata.

Il parquet è predominante in buona parte della casa che è abbellita da tante piante che rendono l’ambiente luminoso, caldo e accogliente. Diverse poi, le pareti attrezzate con libri e suppellettili oltre ai quadri: l’arte è una passione della dama bresciana che non rinuncia a tele dai motivi astratti che conferiscono un aspetto allegro e sbarazzino al suo bellissimo appartamento.

Il pezzo forte della casa della parrucchiera bresciana è senza dubbio però il terrazzo. Il suo appartamento è circondato infatti da una terrazza bellissima, molto grande, sulla quale soprattutto d’estate, la parrucchiera adora esercitarsi e svolgere attività fisica oltre che organizzare cene con amici. Insomma, la dama di UeD vive davvero in una casa da sogno.