Ida di UeD, clamoroso: smascherata dall’ex | L’inconfessabile segreto su Riccardo

By

A UeD sembra che Ida Platano non riesca a trovare pace, soprattutto da quando è tornato Riccardo. Vediamo cosa hanno svelato su di lui.

Nelle puntate di UeD andate in onda la scorsa settimana, Ida Platano ha perso la pazienza nei confronti proprio di Riccardo.

UeD: Ida e Riccardo di nuovo protagonisti

C’era da aspettarselo che, non appena Riccardo fosse tornato a UeD, l’equilibrio precario di Ida potesse essere alterato. Del resto, la dama storica di UeD, ha sempre detto di essere ancora innamorata del Guarnieri.

Ecco perché non appena lui assume degli atteggiamenti particolari nei suoi confronti lei si illude. Lui, però, dal canto suo, prontamente ritratta. Basti pensare a quando Riccardo si è commosso ascoltando una canzone che, in passato aveva dedicato a Ida.

Per questo motivo, Ida non ci ha visto più e ce l’ha mandato. Inutile l’intervento di Maria, volto a fare chiarezza sui sentimenti di lui. Il ragazzo sembra sempre indeciso. Eppure, su Guarnieri è emersa una verità. Vediamo chi ha confessato cosa.

Cosa è stato svelato su Riccardo

Marco Alabiso è stato scaricato da Ida Platano perché lei ha affermato che con lui, nonostante avesse trascorso dei bei momenti, non è scattata la scintilla. Al Magazine di UeD, Marco ha raccontato che aveva la sensazione che Ida sapesse sin da subito che tra di loro non potesse funzionare.

Il 37enne avrebbe preferito che Ida gli avesse detto sin da subito che tra di loro non sarebbe potuta andare avanti. Quando è stato scaricato, dopo un mese di frequentazione, ha preferito accettare la scelta dell’hairstylist e andarsene elegantemente.

Del resto, lui stesso la vedeva piuttosto assente e vaga. Soprattutto quando le chiedeva espressamente di Riccardo, come se lei non avesse il cuore di dirgli la verità. Anche perché, stando a quanto ha affermato Marco, Ida dopo il ritorno di Riccardo è cambiata di colpo, anche nei suoi confronti.

In particolare, Marco ha raccontato un episodio. Una sera lui ed Ida erano usciti insieme. Dopo cena si sono fermati a bere qualcosa in un locale, l’unico aperto. Poi, è venuto fuori che in quel locale era solita andare con Riccardo.

Quasi nello stesso punto dove ha baciato Marco baciava Riccardo. Insomma, un’episodio che non è tanto piaciuto a Marco anche perché, non appena l’ha fatto notare ad Ida lei si è rabbuiata.

In conclusione, Alabiso ha affermato che, secondo lui, Ida non ha mai dimenticato Riccardo ne superato la loro rottura. Vedremo come andrà a finire.