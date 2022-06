Ibra-Milan, rinnovo vicino!

Tanta attesa e curiosità per il nuovo Milan di RedBird, società che ha da poco acquistato i rossoneri per una cifra intorno ai 3 miliardi e che si prepara ad affrontare il suo primo calciomercato.



La vittoria dello scudetto rappresenta il punto di partenza per il nuovo Milan che nella prossima stagione è atteso a confermare i progressi fatti ed a resistere all’assalto dell’Inter che , con un super mercato, sta provando a ricostruire una squadra vincente per riprendersi il campionato.

Gerry Cardinale vuole regalare ai suoi nuovi tifosi uno stadio di proprietà e sta lavorando per ottenere nel più breve tempo possibile tutte le autorizzazioni del caso.

Ibra, rinnovo vicino!

Uomo spogliatoio e trascinatore del Milan Campione d’Italia, Zlatan Ibrahimovic ha iniziato la riabilitazione dopo l’intervento per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio e punta ad essere di nuovo in campo ad inizio 2023.

Manca solo l’ufficialità ma Ibrahimovic ed il Milan continueranno a lavorare insieme con lo svedese pronto a firmare per un’altra stagione con la casacca rossonera.

Ibra non ha alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo e si prepara a riportare il Milan ai massimi livelli anche in Europa.

Maldini e Massara sono pronti ad accogliere lo svedese anche all’interno della dirigenza, per Zlatan Ibrahimovic infatti è già pronto un posto come direttore sportivo quando deciderà di dire addio al calcio giocato

Milan, anche Leao pronto al rinnovo

Non solo Ibrahimovic, anche Rafael Leao rinnoverà il suo contratto con il Milan assumendo definitivamente i panni di leader tecnico della squadra.

La sensazionale crescita del portoghese ha permesso al Milan un importante salto di qualità ed ora l’esterno è pronto per la stagione della definitiva consacrazione.

Gerry Cardinale ha iniziato la sua nuova avventura, il nuovo Milan riparte dalle sue certezze e da uno Stefano Pioli deciso più che mai a confermarsi “on Fire” anche nella prossima stagione!