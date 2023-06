Tolta la monetizzazione ai contenuti di The Borderline, protagonisti dell’incidente che ha causato la morte di un bambino a Casal Palocco.

Youtube ha avviato, secondo quanto riportato in queste ore da La Repubblica, le procedure per eliminare la monetizzazione dei video dal canale The Borderline, dopo i fatti di Casal Palocco. I creatori di contenuti che hanno fondato il canale che erano rimasti coinvolti nell’incidente lo scorso 14 giugno nel quale era tragicamente morto un bambino di 5 anni. In queste ore pare sia stata tolta la pubblicità al canale. Il comunicato di YouTube: “Profondamente addolorati“.

I The Borderline non guadagneranno più con YouTube

Dopo l’incidente di Casal Palocco, nel quale sono stati coinvolti i The Borderline, il loro canale era schizzato alle stelle. Quell’incidente però era costato la vita a un bambino di 5 anni, morto durante l’impatto tra l’auto della mamma e quella dei giovani. Gli YouTuber che viaggiavano su una Lamborghini sono arrivati all’impatto con la smart forFour della madre della vittima, che in auto trasportava anche la figlia di 3 anni. Purtroppo ad avere la peggio è stato il piccolo Manuel di 5 anni, mentre tutti gli altri passeggeri sono rimasti illesi.

Una notizia che ha sconvolto il Paese, ma che ha anche in maniera subdola riguardato il mondo dei social. Tante le riflessioni in queste ore, da parte anche degli utenti, con la questione che sul web si è trasformata nella solita bagarre.

Ma il mondo dei social è strettamente legato alla vicenda. La motivazione? Dopo la fuga di notizie sull’incidente, e le prime conferme che a bordo di quell’auto che ha provocato la morte di un bimbo vi erano quattro Youtuber, magari intenti a girare un video, gli utenti si sono letteralmente riversati – come ovvio – sul canale “incriminato“. I ragazzi hanno subito annunciato che non condivideranno più video sulla nota piattaforma, ma questo non ha certo fermato milioni di utenti, desiderosi di scavare nella galleria di questi 20enni adesso a detta di tutti con le mani sporche di sangue. Video che sono stati dipinti “stupidi” e dal modello imprenditoriale filantropico di colleghi americani decisamente più autorevoli.

Insomma, dall’oggi al domani, per via di un caso di cronaca straziante e tragico, dopo la morte di un bambino di 5 anni, l’Italia intera pare essersi svegliata e avere preso coscienza della presenza dei video e di determinati contenuti su YouTube. Ma pochi hanno fatto notare che le ad a comparsa sui video portano ricavi non solo ai giovani, ma anche a Google, a YouTube, che non si sono fatti certo scrupoli quando le visite sul canale si sono moltiplicate a causa del clamore nazionale dato alla notizia.

In queste ore hanno preso piede ipotesi di una lite al termine dello schianto, ma anche quella di un presunto sorpasso azzardato, poi smentita dal legale del ragazzo alla guida. Le indagini per fare luce sulla dinamica dell’incidente sono affidate alle forze dell’ordine, ma in questi giorni a creare scalpore è stata la presenza dei coinvolti nell’incidente sui social, i loro video demenziali e i loro contenuti.

Il comunicato di YouTube

Tornando alle monetizzazioni, queste pare stiano per essere interrotte. Il canale è adesso sotto revisione di Alphabet, la holding che controlla Google. Al momento starebbero ancora monetizzando, ma pare che siano stati oscurati o quantomeno resa difficile la loro ricerca. Inutile aggiungere che qualsiasi video relativo a quell’incidente è stato accolto sul social in questione. Su i video non comparirà più dunque alcuna ad. Un portavoce di YouTube ha recentemente comunicato in una nota quelle che sembrano essere le motivazioni di tale decisione: “Siamo profondamente addolorati per la tragedia, adesso abbiamo rimosso gli annunci dal canale The Borderline in conformità con le nostre norme sulla responsabilità dei creator a seguito di comportamenti dannosi per la community di YouTube“.

Il social ha fatto sapere nella breve comunicazione che “I creator di YouTube dovrebbero rimanere responsabili sia all’interno che all’esterno della piattaforma. Di conseguenza questo canale non può più guadagnare dalla pubblicità”. Ma ancora, è stato chiarito se la decisione di demonetizzare i video sia arrivata per il numero di visualizzazioni improprio arrivato per il canale, o perché i creator avrebbero violato delle norme tramite il loro comportamento.